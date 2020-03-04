بايدن يتقدم بـ”الثلاثاء الكبير” وساندرز ينتظر الجائزة الكبرى

كشفت النتائج المعلنة الأولى لانتخابات يوم “الثلاثاء الكبير” توجهات مهمة على الطريق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب، في نوفمبر المقبل.

وأفادت استطلاعات ناخبين لشبكات تلفزيونية بفوز جو بايدن بولايات ألاباما وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وتينيسي وأوكلاهوما، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يعني حصد نائب الرئيس السابق الفوز في 5 ولايات حتى الآن من 14 ولاية في يوم الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل كشفت استطلاعات الناخبين عن فوز بيرني ساندرز بولاية فيرمونت، مسقط رأسه، وهو فوز كان متوقعا، فضلا عن ولاية كولورادو.

وأعطت استطلاعات الشبكات التلفزيونية المرشح مايكل بلومبرغ فوزه الأول في ساموا الأميركية، جنوبي المحيط الهادي، التي تملك 6 مندوبين.

ورغم أن بايدن حقق 5 انتصارات مقابل اثنين لساندرز حتى الآن، فإن العديد من الولايات التي أغلقت مراكز اقتراعها باكرا معروفة بميلها لنائب الرئيس السابق.

لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير بـ415 مندوبا، التي ستغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وهو يأمل ايضا أن يقدم عرضا قويا في تكساس حيث يوجد 228 مندوبا أمامه كي يحصدهم.

وإجمالا هناك 1357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في يوليو المقبل.

وأفادت استطلاعات ناخبين لشبكات تلفزيونية بفوز جو بايدن بولايات ألاباما وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وتينيسي وأوكلاهوما، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يعني حصد نائب الرئيس السابق الفوز في 5 ولايات حتى الآن من 14 ولاية في يوم الثلاثاء الكبير لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل كشفت استطلاعات الناخبين عن فوز بيرني ساندرز بولاية فيرمونت، مسقط رأسه، وهو فوز كان متوقعا، فضلا عن ولاية كولورادو.

وأعطت استطلاعات الشبكات التلفزيونية المرشح مايكل بلومبرغ فوزه الأول في ساموا الأميركية، جنوبي المحيط الهادي، التي تملك 6 مندوبين.

ورغم أن بايدن حقق 5 انتصارات مقابل اثنين لساندرز حتى الآن، فإن العديد من الولايات التي أغلقت مراكز اقتراعها باكرا معروفة بميلها لنائب الرئيس السابق.

لكن ساندرز هو المرشح المفضل في ولاية كاليفورنيا التي تعتبر الجائزة الكبرى في الثلاثاء الكبير بـ415 مندوبا، التي ستغلق مراكز الاقتراع فيها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

وهو يأمل ايضا أن يقدم عرضا قويا في تكساس حيث يوجد 228 مندوبا أمامه كي يحصدهم.

وإجمالا هناك 1357 مندوبا يمثلون الولايات وينبغي على الفائز أن يحصد غالبية أصواتهم، ويحتاج بايدن إلى أداء جيد لمنع ساندرز من تحقيق تقدم محتمل يكرس ترشيحه خلال مؤتمر الحزب الديموقراطي في يوليو المقبل.