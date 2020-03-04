ترامب يسخر من “الخاسر الأكبر”: أنفق 700 مليون ولم يحصد شيئا

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المرشح الديمقراطي مايكل بلومبرغ، واصفا إياه بـ” الخاسر الأكبر”، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الثلاثاء: “الخاسر الأكبر هذه الليلة هو بلومبرغ، إذ إن مستشاريه السياسيين خدعوه”.

ووصف الرئيس الجمهوري بلومبرغ بـ”مايك الصغير”، بعد نتائجه المتواضعة في الانتخابات.

وأضاف: “لقد أهدر «بلومبرغ» مبلغ 700 مليون دولار ولم يحصل على شيء سوى لقب ميني مايك «مايك الصغير» والتدمير الكامل لسمعته”.

يريد هزيمة ترامب

وأظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الجولة التي تعرف بـ”الثلاثاء الكبير”، تقدم المرشحين جو بايدن وبيرني ساندرز، بفارق كبير عن بلومبرغ الذي لم يحصد سوى 12 صوتا مع اقتراب إعلان النتائج النهائية.

وقال بلومبرغ إنه سيعيد تقييم حملته، وسط ترجيحات بأنه سينسحب من السباق قريبا.

وكان بلومبرغ «77 عاما» قال في تصريحات قبيل دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر الماضي، إنه دخل معركة الفوز بأصوات الديمقراطيين من أجل هزيمة ترامب.

ويملك بلومبرغ ثروة تقدر بـ50 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثامنة في قائمة أثرياء العالم التي تصدرها مجلة “فوربس” الأميركية.

سخرية وعلاقة متوترة

وطغى التوتر والسخرية المتبادلة على علاقة الرجلين خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما أعلن بلومبرغ نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2020.

ويعمد ترامب غالبا إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، ووصف في مناسبات عدة بلومبرغ بـ”مايك الصغير”، فيما وصف بلومبرغ الرئيس الأميركي بـ”المريض بالكذب”.

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة إنهم يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الثلاثاء: “الخاسر الأكبر هذه الليلة هو بلومبرغ، إذ إن مستشاريه السياسيين خدعوه”.

ووصف الرئيس الجمهوري بلومبرغ بـ”مايك الصغير”، بعد نتائجه المتواضعة في الانتخابات.

وأضاف: “لقد أهدر «بلومبرغ» مبلغ 700 مليون دولار ولم يحصل على شيء سوى لقب ميني مايك «مايك الصغير» والتدمير الكامل لسمعته”.

يريد هزيمة ترامب

وأظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الجولة التي تعرف بـ”الثلاثاء الكبير”، تقدم المرشحين جو بايدن وبيرني ساندرز، بفارق كبير عن بلومبرغ الذي لم يحصد سوى 12 صوتا مع اقتراب إعلان النتائج النهائية.

وقال بلومبرغ إنه سيعيد تقييم حملته، وسط ترجيحات بأنه سينسحب من السباق قريبا.

وكان بلومبرغ «77 عاما» قال في تصريحات قبيل دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر الماضي، إنه دخل معركة الفوز بأصوات الديمقراطيين من أجل هزيمة ترامب.

ويملك بلومبرغ ثروة تقدر بـ50 مليار دولار، ويحتل المرتبة الثامنة في قائمة أثرياء العالم التي تصدرها مجلة “فوربس” الأميركية.

سخرية وعلاقة متوترة

وطغى التوتر والسخرية المتبادلة على علاقة الرجلين خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعدما أعلن بلومبرغ نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2020.

ويعمد ترامب غالبا إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، ووصف في مناسبات عدة بلومبرغ بـ”مايك الصغير”، فيما وصف بلومبرغ الرئيس الأميركي بـ”المريض بالكذب”.

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة إنهم يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.