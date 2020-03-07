أحدث ضحايا كورونا.. “الدولار” القادم من آسيا

أعلنت المتحدثة باسم المصرف المركزي الأميركي، الجمعة، أن الولايات المتحدة قامت بإرسال أوراق الدولار الأميركي العائد إلى البلاد بعد استخدامه في آسيا إلى محجر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الأوراق تبقى محتجزة من 7 و10 أيام على الأقل، بدلا من 5 سابقا إلى 60 يوما، مؤكدة بذلك معلومات تناقلتها وسائل إعلام أميركية.

وأضافت “جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأرواق التي “ترسل من آسيا”.

وبدأ هذا الإجراء في 21 فبراير، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأميركية.

وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن، الجمعة، بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف فبراير الماضي.

وأوضحت أن الأوراق تبقى محتجزة من 7 و10 أيام على الأقل، بدلا من 5 سابقا إلى 60 يوما، مؤكدة بذلك معلومات تناقلتها وسائل إعلام أميركية.

وأضافت “جرى كتدبير احترازي تغيير إجراءات التعامل مع الأرواق التي “ترسل من آسيا”.

وبدأ هذا الإجراء في 21 فبراير، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأميركية.

وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن، الجمعة، بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف فبراير الماضي.