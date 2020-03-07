طوارئ في نيويورك بسبب كورونا وإيطاليا توسع “المناطق الحمراء”

اعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، السبت، حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه، مع تسجيل 20 إصابة جديدة.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي في ألباني عاصمة الولاية: “لدينا 21 إصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتا إلى أن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أن حال الطوارئ “تتيح تسريع آليات شراء «المعدات» والاستعانة «بطواقم»، الأمر الذي نحتاج إليه حاليا”، مقدرا كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة إلى الولاية بثلاثين مليون دولار أسبوعيا.

وأضاف كومو “نجري فحوصا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى”، لافتا إلى أن الهدف “عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار”.

ومعظم المصابين «57» على صلة بمجموعة من اليهود المتدينين في نيو روشيل، بؤرة الوباء في منطقة وستشستر.

ومع انتشار الفيروس، منع الزوار الخارجيون من التوجه إلى مراكز إيواء المسنين حول نيو روشيل.

وأكد كومو “نحن بالغو الحذر” حيال مراكز الإيواء هذه.

ولفت إلى أن فترة الحجر الصحي للمصابين، البالغة 14 يوما، يمكن أن تمدد.

وحذر الحاكم المتاجر من رفع أسعارها، مشددا على أن استغلال النقص في السلع في مرحلة الطوارئ غير قانوني.

وقال “كنت مدعيا في الولاية وسبق أن قمت بملاحقات” في قضايا مماثلة.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 200 إصابة بكورونا، المستجد بينها 19 وفاة.

وفي تطور آخر أعلنت إيطاليا أنها ستضع مدينتي ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي.

وجاء الإعلان بعدما قال مدير وكالة الدفاع المدني الإيطالية إن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بعد أن أظهرت البيانات أكبر ارتفاع في عدد حالات الإصابة في يوم واحد منذ بدء التفشي قبل أسبوعين.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الحكومة تبحث زيادة عدد المناطق الخاضعة للحجر الصحي بما يعني توسيع نطاق ما يسمى “بالمناطق الحمراء” لتشمل أغلب لومبارديا، وهي أكثر المناطق تضررا بالعدوى.

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، سجلت 104 آلاف و901 إصابة به في 95 بلدا ومنطقة، وأدى إلى وفاة 3556 شخصا، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، من مصادر رسمية حتى قرابة الساعة 17:00 ت.غ السبت.

وفي الصين القارية، من دون هونغ كونغ وماكاو، حيث ظهر الفيروس، سجلت 80651 إصابة، بينها 3070 وفاة.

والبلدان الأكثر تضررا بعد الصين هي كوريا الجنوبية «6767 إصابة و44 وفاة»، وإيطاليا «5883 إصابة و233 وفاة»، وإيران «5823 إصابة منها 1076 جديدة»، وألمانيا «785 إصابة منها 251 جديدة، ولا وفيات».

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي في ألباني عاصمة الولاية: “لدينا 21 إصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتا إلى أن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأوضح أن حال الطوارئ “تتيح تسريع آليات شراء «المعدات» والاستعانة «بطواقم»، الأمر الذي نحتاج إليه حاليا”، مقدرا كلفة مكافحة الفيروس بالنسبة إلى الولاية بثلاثين مليون دولار أسبوعيا.

وأضاف كومو “نجري فحوصا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى”، لافتا إلى أن الهدف “عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار”.

ومعظم المصابين «57» على صلة بمجموعة من اليهود المتدينين في نيو روشيل، بؤرة الوباء في منطقة وستشستر.

ومع انتشار الفيروس، منع الزوار الخارجيون من التوجه إلى مراكز إيواء المسنين حول نيو روشيل.

وأكد كومو “نحن بالغو الحذر” حيال مراكز الإيواء هذه.

ولفت إلى أن فترة الحجر الصحي للمصابين، البالغة 14 يوما، يمكن أن تمدد.

وحذر الحاكم المتاجر من رفع أسعارها، مشددا على أن استغلال النقص في السلع في مرحلة الطوارئ غير قانوني.

وقال “كنت مدعيا في الولاية وسبق أن قمت بملاحقات” في قضايا مماثلة.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 200 إصابة بكورونا، المستجد بينها 19 وفاة.

وفي تطور آخر أعلنت إيطاليا أنها ستضع مدينتي ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي.

وجاء الإعلان بعدما قال مدير وكالة الدفاع المدني الإيطالية إن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بعد أن أظهرت البيانات أكبر ارتفاع في عدد حالات الإصابة في يوم واحد منذ بدء التفشي قبل أسبوعين.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الحكومة تبحث زيادة عدد المناطق الخاضعة للحجر الصحي بما يعني توسيع نطاق ما يسمى “بالمناطق الحمراء” لتشمل أغلب لومبارديا، وهي أكثر المناطق تضررا بالعدوى.

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، سجلت 104 آلاف و901 إصابة به في 95 بلدا ومنطقة، وأدى إلى وفاة 3556 شخصا، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، من مصادر رسمية حتى قرابة الساعة 17:00 ت.غ السبت.

وفي الصين القارية، من دون هونغ كونغ وماكاو، حيث ظهر الفيروس، سجلت 80651 إصابة، بينها 3070 وفاة.

والبلدان الأكثر تضررا بعد الصين هي كوريا الجنوبية «6767 إصابة و44 وفاة»، وإيطاليا «5883 إصابة و233 وفاة»، وإيران «5823 إصابة منها 1076 جديدة»، وألمانيا «785 إصابة منها 251 جديدة، ولا وفيات».