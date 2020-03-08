الأرقام والقرارات.. تطورات فيروس كورونا “لحظة بلحظة”

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد أدى إلى وفاة 27 شخصا في الصين، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 3097.

كما تمّ تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيتها سجلت في مقاطعة هوباي «وسط البلاد» التي انطلق منها الفيروس في ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

ووحدها 3 حالات إصابة جديدة سُجّلت خارج مقاطعة هوباي، كلّها قادمة من الخارج.

واثنتان من هذه الحالات الثلاث تمّ تشخيصها في بكين لدى شخصين عائدين من إيطاليا وإسبانيا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في العاصمة الصينية.

وفيما يلي آخر التطورات المتعلق بالفيروس..

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، عن 93 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة مساء السبت ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 7134 حالة.

وكانت هذه الزيادة أقل من نفس الفترة من يوم الجمعة.

اكتُشفت اول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بلغاريا، تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وامرأة تبلغ 75 عامًا لم يسافرا إلى الخارج، بحسب ما أعلن، السبت، مدير مركز الأمراض المعدية تودور كانتاردجييف.

وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان وفاة مريض تم تشخيص إصابته بالفيروس في الأرجنتين، ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس في أميركا اللاتينية.

وكانت باراغواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو عن أول حالات إصابة مؤكدة بكورونا في الأيام الأخيرة، كما تأكد وجود حالات إصابة أيضا في البرازيل.

وقالت اليونان إنها سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي العدد داخل البلاد إلى 66 حالة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا من 163 حالة إلى 209 حالات، وفق ما قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

من جهة أخرى أعلنت ولاية نيويورك الأميركية حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، مع تسجيل 20 إصابة جديدة.

وقال الحاكم أندرو كومو :”لدينا 21 اصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتا الى أن 10 اشخاص نقلوا الى المستشفى.

واضاف كومو “نجري فحوصا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى”، لافتا إلى أن الهدف “عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار”.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من مئتي إصابة بكورونا، بينها 19 وفاة حتى السبت.

وتعتزم السلطات الإيطالية فرض حجر صحي على كامل منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.

وستفرض السلطات قيودا صارمة على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها حتى انتهاء مدة الحجر في 3 أبريل، وفق مشروع قرار للحكومة أوردته وسائل إعلام إيطالية عدة بينها وكالة “أنسا” وصحيفتا “إل كورييري ديلا سيرا” و”لا ريبوبليكا”.

دول عربية

وأعلنت مصر، السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة في نهر النيل، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

وجاء ذلك بعدما كانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن الباخرة نفسها.

وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وطلبت وزارة الصحة البحرينية، السبت، من الأشخاص الذين سافروا إلى 4 دول عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

والدول الأربع هي لبنان ومصر وإيطاليا و كوريا الجنوبية.

وتأتي الدعوات، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد الفيروس.

وجاء إعلان البحرين بالتزامن مع إعلان مماثل دعت خلاله وزارة الصحة السعودية، العائدين من الدول الأربع إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما تمّ تشخيص 44 إصابة جديدة بكورونا، غالبيتها سجلت في مقاطعة هوباي «وسط البلاد» التي انطلق منها الفيروس في ديسمبر، بحسب المصدر نفسه.

ووحدها 3 حالات إصابة جديدة سُجّلت خارج مقاطعة هوباي، كلّها قادمة من الخارج.

واثنتان من هذه الحالات الثلاث تمّ تشخيصها في بكين لدى شخصين عائدين من إيطاليا وإسبانيا، حسبما ذكرت السلطات الصحية في العاصمة الصينية.

وفيما يلي آخر التطورات المتعلق بالفيروس..

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، عن 93 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة مساء السبت ليصل مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 7134 حالة.

وكانت هذه الزيادة أقل من نفس الفترة من يوم الجمعة.

اكتُشفت اول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بلغاريا، تم تشخيصهما لدى رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وامرأة تبلغ 75 عامًا لم يسافرا إلى الخارج، بحسب ما أعلن، السبت، مدير مركز الأمراض المعدية تودور كانتاردجييف.

وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان وفاة مريض تم تشخيص إصابته بالفيروس في الأرجنتين، ليصبح أول شخص يتوفى بسبب هذا الفيروس في أميركا اللاتينية.

وكانت باراغواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو عن أول حالات إصابة مؤكدة بكورونا في الأيام الأخيرة، كما تأكد وجود حالات إصابة أيضا في البرازيل.

وقالت اليونان إنها سجلت 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي العدد داخل البلاد إلى 66 حالة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا من 163 حالة إلى 209 حالات، وفق ما قال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية إن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.

من جهة أخرى أعلنت ولاية نيويورك الأميركية حالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا، مع تسجيل 20 إصابة جديدة.

وقال الحاكم أندرو كومو :”لدينا 21 اصابة جديدة مع حصيلة إجمالية تبلغ 76 في الولاية”، لافتا الى أن 10 اشخاص نقلوا الى المستشفى.

واضاف كومو “نجري فحوصا على مدار الساعة. نريد رصد أكبر عدد من المصابين لجعلهم في منأى”، لافتا إلى أن الهدف “عزل الناس وإبطاء وتيرة الانتشار”.

وأحصت الولايات المتحدة أكثر من مئتي إصابة بكورونا، بينها 19 وفاة حتى السبت.

وتعتزم السلطات الإيطالية فرض حجر صحي على كامل منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتي.

وستفرض السلطات قيودا صارمة على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها حتى انتهاء مدة الحجر في 3 أبريل، وفق مشروع قرار للحكومة أوردته وسائل إعلام إيطالية عدة بينها وكالة “أنسا” وصحيفتا “إل كورييري ديلا سيرا” و”لا ريبوبليكا”.

دول عربية

وأعلنت مصر، السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة في نهر النيل، مما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

وجاء ذلك بعدما كانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن الباخرة نفسها.

وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وطلبت وزارة الصحة البحرينية، السبت، من الأشخاص الذين سافروا إلى 4 دول عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، اعتبارا من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

والدول الأربع هي لبنان ومصر وإيطاليا و كوريا الجنوبية.

وتأتي الدعوات، في إطار إجراءات احترازية ووقائية ضد الفيروس.

وجاء إعلان البحرين بالتزامن مع إعلان مماثل دعت خلاله وزارة الصحة السعودية، العائدين من الدول الأربع إلى عزل أنفسهم في المنزل، لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.