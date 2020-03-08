إيطاليا.. إصابة اثنين من حكام المناطق بكورونا خلال يوم

أصيب حاكم منطقة بييمونتي في إيطاليا بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك ثاني حاكم إقليمي في البلاد يصاب بالمرض خلال 24 ساعة.

وأكدت محطة راي التفلزيونية الرسمية،الأحد، خبر إصابة الحاكم ألبرتو شيريو بمرض “كوفيد-19” الناتج عن عدوى فيروس كورونا.

ومنطقة بييمونتي، ومركزها مدينة تورينو بشمال البلاد، هي رابع أكثر مناطق إيطاليا تضررا بتفشي المرض الذي ينتشر منذ الشهر الماضي.

وكان نيكولا تزينجارتي حاكم منطقة لاتسيو قد أعلن أمس السبت أنه مصاب بالفيروس.

وباتت إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس “كورونا” في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وقع مرسوما رئاسيا، ليل السبت، يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي.

وأعلن كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.

وأكدت محطة راي التفلزيونية الرسمية،الأحد، خبر إصابة الحاكم ألبرتو شيريو بمرض “كوفيد-19” الناتج عن عدوى فيروس كورونا.

ومنطقة بييمونتي، ومركزها مدينة تورينو بشمال البلاد، هي رابع أكثر مناطق إيطاليا تضررا بتفشي المرض الذي ينتشر منذ الشهر الماضي.

وكان نيكولا تزينجارتي حاكم منطقة لاتسيو قد أعلن أمس السبت أنه مصاب بالفيروس.

وباتت إيطاليا إحدى البؤر الرئيسية لفيروس “كورونا” في العالم خارج الصين، مع تسجيل 233 وفاة و5823 إصابة، حتى السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وقع مرسوما رئاسيا، ليل السبت، يدخل بموجبه جزء من شمالي البلاد في الحجر الصحي.

وأعلن كونتي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” توقيع هذا المرسوم الذي سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة في شمال إيطاليا.