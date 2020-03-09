ألمانيا تتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة الألف إصابة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية لمعهد روبرت كوخ للوقاية من الأمراض.

وارتفع عدد الإصابات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 1112 حالة مؤكدة، فيما أفادت منطقة شمال الراين وستفاليا عن 484 إصابة، هي الأعلى بين 16مقاطعة في ألمانيا.

وكان وزير الصحة الألماني ينز شبان قد رفض قبل عدة أيام فكرة تقييد السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وصرّح يوم الجمعة الماضي أنه لا يزال “يرى عدم ضرورة اتخاذ أيّ إجراء من شأنه الحد من حركة السفر عبر الحدود بناء على ما نعلمه اليوم عن وضع فيروس كورونا”.

وارتفع عدد الإصابات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 1112 حالة مؤكدة، فيما أفادت منطقة شمال الراين وستفاليا عن 484 إصابة، هي الأعلى بين 16مقاطعة في ألمانيا.

وكان وزير الصحة الألماني ينز شبان قد رفض قبل عدة أيام فكرة تقييد السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وصرّح يوم الجمعة الماضي أنه لا يزال “يرى عدم ضرورة اتخاذ أيّ إجراء من شأنه الحد من حركة السفر عبر الحدود بناء على ما نعلمه اليوم عن وضع فيروس كورونا”.