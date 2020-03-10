ترامب وفحص كورونا.. بنس يفجر مفاجأة كبيرة

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الاثنين، أنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقربين من الرئيس أنهم خالطوا أناسا تبيّن لاحقا أنهم مصابون بالفيروس.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قال بنس: “بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال”، مضيفا “سنزوّدكم سريعا جدا بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض”.

غير أن بنس أعلن أنه شخصياً لم يخضع لفحص كورونا.

من جانبه، أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي أنه سيفرض على نفسه حجرا صحيا رغم أن “أي أعراض” لم تظهر عليه لأنه تعرض لفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح دوغ كولينز في بيان أن منظمي مؤتمر كبير للمحافظين «سيباك» عقد نهاية فبراير أبلغوه أنه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال: “رغم أنني أشعر بأنني في صحة جيدة ولا أشعر بأي أعراض، قررت أن أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي «…» لمزيد من الحذر”.

وكولينز كان رافق الرئيس الأميركي، الجمعة، خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلف ترامب.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قال بنس: “بصراحة لا أعرف الجواب على هذا السؤال”، مضيفا “سنزوّدكم سريعا جدا بالجواب من جانب طبيب البيت الأبيض”.

غير أن بنس أعلن أنه شخصياً لم يخضع لفحص كورونا.

من جانبه، أعلن عضو جمهوري في الكونغرس الأميركي أنه سيفرض على نفسه حجرا صحيا رغم أن “أي أعراض” لم تظهر عليه لأنه تعرض لفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير، قبل لقاء مع الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح دوغ كولينز في بيان أن منظمي مؤتمر كبير للمحافظين «سيباك» عقد نهاية فبراير أبلغوه أنه تم التقاط صورة له مع شخص تبيّن بعدها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال: “رغم أنني أشعر بأنني في صحة جيدة ولا أشعر بأي أعراض، قررت أن أضع نفسي طوعا في الحجر الصحي «…» لمزيد من الحذر”.

وكولينز كان رافق الرئيس الأميركي، الجمعة، خلال زيارة رسمية، وبدا واقفا تماما خلف ترامب.