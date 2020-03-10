ترامب يعد بتخفيف آثار “كورونا”.. وإصابات جديدة بواشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيكشف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عن إجراءات “جذرية” يعتزم اتّخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب: “سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة” و”على نطاق واسع”.

وأوضح الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريقه المولج إدارة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا أن الإجراءات، التي سيعلن عنها الثلاثاء قد تتضمن “اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب”، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة “لديها اقتصاد عظيم لكن هذا «الفيروس» أخذ العالم على حين غرة وأعتقد أننا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً”.

من جانبه، قال وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، الذي شارك في المؤتمر الصحفي إن “الولايات المتحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع”، منوها بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتخذها الرئيس والتي “وضعت الاقتصاد الأميركي في موقع جيد جدا”.

وفي السياق، سجلت العاصمة الأميركية واشنطن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وبذلك يصل العدد في الولايات المتحدة إلى 722 إصابة و26 وفاة.

وقال ترامب: “سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة” و”على نطاق واسع”.

وأوضح الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريقه المولج إدارة الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا أن الإجراءات، التي سيعلن عنها الثلاثاء قد تتضمن “اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب”، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة “لديها اقتصاد عظيم لكن هذا «الفيروس» أخذ العالم على حين غرة وأعتقد أننا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً”.

من جانبه، قال وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، الذي شارك في المؤتمر الصحفي إن “الولايات المتحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع”، منوها بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتخذها الرئيس والتي “وضعت الاقتصاد الأميركي في موقع جيد جدا”.

وفي السياق، سجلت العاصمة الأميركية واشنطن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وبذلك يصل العدد في الولايات المتحدة إلى 722 إصابة و26 وفاة.