واشنطن تدرس حظر دخول المسافرين من أوروبا

تدرس الولايات المتحدة فرض حظر على دخول المسافرين من أوروبا، في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكر مسؤول أميركي بارز، يوم الأربعاء.

وقال كين كوتشينيلي، نائب وزير الأمن القومي بالوكالة إن “المسألة قيد النقاش حول كيفية التعامل مع أوروبا بشكل عام.. ولم يصل ذلك بعد إلى مستوى استخدام السلطات القانونية لمنع السفر، ولكنّه أمر قيد الدرس”.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1109 حالات، بينما توفي 31 شخصا من جراء العدوى في كافة الأراضي الأميركية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم “وباء عالميا”، لكنها أكدت أن السيطرة عليه ما زالت ممكنة.

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: “نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة” في العالم.

وقال كين كوتشينيلي، نائب وزير الأمن القومي بالوكالة إن “المسألة قيد النقاش حول كيفية التعامل مع أوروبا بشكل عام.. ولم يصل ذلك بعد إلى مستوى استخدام السلطات القانونية لمنع السفر، ولكنّه أمر قيد الدرس”.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1109 حالات، بينما توفي 31 شخصا من جراء العدوى في كافة الأراضي الأميركية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم “وباء عالميا”، لكنها أكدت أن السيطرة عليه ما زالت ممكنة.

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، في جنيف: “نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التفشي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضا إزاء مستويات انعدام التحرك المقلقة” في العالم.