ترامب يوقف السفر مع أوروبا لمدة 30 يوما

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الأربعاء الخميس، منع السفر من وإلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح ترامب، في كلمة للشعب الأميركي وجهها من البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و”سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء أن الإدارة الأميركية تعمل “على مدار الساعة” لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد منوتشين أنّ وضع هذه الخطة “يمثل أولوية للرئيس” الأميركي، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول «مقر الكونغرس» مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل.

والثلاثاء تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.

وأوضح ترامب، في كلمة للشعب الأميركي وجهها من البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و”سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء أن الإدارة الأميركية تعمل “على مدار الساعة” لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد منوتشين أنّ وضع هذه الخطة “يمثل أولوية للرئيس” الأميركي، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول «مقر الكونغرس» مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل.

والثلاثاء تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.