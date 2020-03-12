ترامب يوقف السفر مع أوروبا لمدة 30 يوما.. ويدعو لخفض ضريبي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليل الأربعاء الخميس، منع السفر من وإلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح ترامب، في كلمة للشعب الأميركي وجهها من البيت الأبيض”من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و”سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا “الحجم الهائل للتجارة والشحن” بين أوروبا والولايات المتحدة، و”أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة”.

خفض ضريبي

ودعا في كلمته الكونغرس إلى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات.

وقال: “أدعو الكونغرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين. آمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة”.

ولفت إلى أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب “لبعض الأشخاص والأعمال التي تأثرت سلبا” من جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان إن ترامب ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا “إمعانا في التحوط من تفشي فيروس كورونا”.

وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء أن الإدارة الأميركية تعمل “على مدار الساعة” لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد منوتشين أنّ وضع هذه الخطة “يمثل أولوية للرئيس” الأميركي، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول «مقر الكونغرس» مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل.

والثلاثاء تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.

وأوضح ترامب، في كلمة للشعب الأميركي وجهها من البيت الأبيض”من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول الى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا و”سجلنا انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه تم تخصيص أكثر من 8 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا “الحجم الهائل للتجارة والشحن” بين أوروبا والولايات المتحدة، و”أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة”.

خفض ضريبي

ودعا في كلمته الكونغرس إلى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات.

وقال: “أدعو الكونغرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين. آمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة”.

ولفت إلى أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب “لبعض الأشخاص والأعمال التي تأثرت سلبا” من جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان إن ترامب ألغى فعاليات كانت مقررة هذا الأسبوع في كولورادو ونيفادا “إمعانا في التحوط من تفشي فيروس كورونا”.

وكان وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، أعلن الأربعاء أن الإدارة الأميركية تعمل “على مدار الساعة” لوضع خطة لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأكد منوتشين أنّ وضع هذه الخطة “يمثل أولوية للرئيس” الأميركي، وذلك عقب انتهاء لقاء أجراه في الكابيتول «مقر الكونغرس» مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وزعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونل.

والثلاثاء تخطى عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الألف بحسب جامعة جون هوبكنز، كما بلغ عدد الوفيات 31 حالة بحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض.