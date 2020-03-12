الجيش الأميركي يشن ضربته الانتقامية ردا على “هجوم التاجي”

أفاد مراسلنا، الخميس، بسماع دوي انفجارات في منطقة جرف الصخر، التي تسيطر عليها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي في محافظة بابل.

وجاءت الانفجارات، التي لم يتم تأكيد أسبابها على الفور في وقت قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق تستهدف ميليشيات حزب الله العراقي، ردا على هجوم صاروخي أمس أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي التي تقع إلى الشمال من بغداد.

ولم يذكر المسؤولان تفاصيل بشأن الأهداف التي يتم ضربها أو الجماعات المستهدفة. لكن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ألقت باللوم في وقت سابق اليوم على جماعة مسلحة تدعمها إيران في الهجوم الذي أصاب 14 شخصا أيضا.

وقال أحد المسؤولين إن الرد الأميركي سيكون متناسبا مع هجوم يوم الأربعاء الصاروخي.

ولم يرد البنتاغون بعد على طلب للتعقيب.

وجاءت الانفجارات، التي لم يتم تأكيد أسبابها على الفور في وقت قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن الولايات المتحدة تنفذ ضربات انتقامية في العراق تستهدف ميليشيات حزب الله العراقي، ردا على هجوم صاروخي أمس أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني في قاعدة التاجي التي تقع إلى الشمال من بغداد.

ولم يذكر المسؤولان تفاصيل بشأن الأهداف التي يتم ضربها أو الجماعات المستهدفة. لكن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ألقت باللوم في وقت سابق اليوم على جماعة مسلحة تدعمها إيران في الهجوم الذي أصاب 14 شخصا أيضا.

وقال أحد المسؤولين إن الرد الأميركي سيكون متناسبا مع هجوم يوم الأربعاء الصاروخي.

ولم يرد البنتاغون بعد على طلب للتعقيب.