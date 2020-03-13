أول ولاية أميركية تؤجل “انتخابات الديمقراطيين” بسبب كورونا

أعلنت ولاية لويزيانا الأميركية، الجمعة، إرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول ولاية تقدم على هذه الخطوة.

وأوضحت سلطات ولاية لويزيانا أنها ستؤجل الانتخابات التمهيدية شهرين، لتصبح في العشرين من يونيو، بعد أن كانت مقررة في الرابع من أبريل.

والجمعة أيضا، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها رصدت 1678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 414 حالة عن الإحصاء السابقن لافتة إلى أن عدد الوفيات زاد بواقع 5 حالات إلى 41 شخصا.

وقالت الهيئة إن الحالات رُصدت في 46 ولاية، وفي العاصمة واشنطن، مقارنة بالتقرير السابق الذي اعتمد على أرقام 42 ولاية والعاصمة.

ويشمل الإحصاء 49 شخصا جرى إجلاؤهم من اليابان ومدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس.

وأوضحت سلطات ولاية لويزيانا أنها ستؤجل الانتخابات التمهيدية شهرين، لتصبح في العشرين من يونيو، بعد أن كانت مقررة في الرابع من أبريل.

والجمعة أيضا، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها رصدت 1678 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 414 حالة عن الإحصاء السابقن لافتة إلى أن عدد الوفيات زاد بواقع 5 حالات إلى 41 شخصا.

وقالت الهيئة إن الحالات رُصدت في 46 ولاية، وفي العاصمة واشنطن، مقارنة بالتقرير السابق الذي اعتمد على أرقام 42 ولاية والعاصمة.

ويشمل الإحصاء 49 شخصا جرى إجلاؤهم من اليابان ومدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس.