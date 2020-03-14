قصف معسكر يضم قوات أميركية في العراق بـ15 صاروخا

للمرة الثانية في أسبوع واحد، تعرض معسكر التاجي الذي يستضيف قوات أميركية في العراق إلى قصف صاروخي، السبت، حسبما أكد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وكشفت مصادرنا أن المعسكر الذي يقع إلى الشمال من بغداد، تعرض إلى قصف بـ15 صاروخا، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منشآته.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إصابة شخصين من قيادة الدفاع الجوي من جراء القصف.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ”أسوشيتد برس”، إن وابلا من الصواريخ أصاب المعسكر، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن اسميهما.

في وقت سابق من الأربعاء، قتل 3 جنود بينهم أميركيان، عندما تعرضت القاعدة لهجوم هو الأكثر دموية للقوات الأميركية في العراق، منذ هجوم صاروخي في أواخر ديسمبر على قاعدة عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، وأطلق سلسلة من الهجمات الثأرية التي جعلت العراق على شفا الحرب.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على قواعد ميليشيات في جميع أنحاء جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن العراقية ومدني.

وكشفت مصادرنا أن المعسكر الذي يقع إلى الشمال من بغداد، تعرض إلى قصف بـ15 صاروخا، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منشآته.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إصابة شخصين من قيادة الدفاع الجوي من جراء القصف.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ”أسوشيتد برس”، إن وابلا من الصواريخ أصاب المعسكر، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن اسميهما.

في وقت سابق من الأربعاء، قتل 3 جنود بينهم أميركيان، عندما تعرضت القاعدة لهجوم هو الأكثر دموية للقوات الأميركية في العراق، منذ هجوم صاروخي في أواخر ديسمبر على قاعدة عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أميركي، وأطلق سلسلة من الهجمات الثأرية التي جعلت العراق على شفا الحرب.

وردا على ذلك، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية على قواعد ميليشيات في جميع أنحاء جنوب العراق، ما أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن العراقية ومدني.