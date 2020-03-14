أميركا تلغي جميع المواعيد في قنصيلة أربيل

أعلنت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، السبت، إلغاء جميع المواعيد في قنصيلة أربيل، بسبب “التوترات الإقليمية المتزايدة واتباع إجراءات الحيطة والحذر”.

وقالت سفارة أميركا في بغداد “سوف يتم إلغاء جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأميركيين في القنصلية الأميركية العامة في أربيل”.

وأوضحت أن قرار إلغاء المواعيد سيسري في الفترة من 15 إلى 19 مارس 2020.

ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت قيادة العمليات في الجيش العراقي، الجمعة، عن مقتل7 أشخاص، من بينهم 4 جنود من جراء الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية، ردا مقتل جنود غربيين في قصف طال قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي شمال بغداد.

وأوردت قيادة العلميات في بيان :”في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي” في مناطق متفرقة بالعراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» قالت في وقت سابق إن الضربات الجوية استهدفت تجمعات لميليشيات حزب الله العراقي، التي تتهمها بالوقوف وراء هجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد، أدى لمقتل أميركيين اثنين وبريطاني.

وقالت سفارة أميركا في بغداد “سوف يتم إلغاء جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الأميركيين في القنصلية الأميركية العامة في أربيل”.

وأوضحت أن قرار إلغاء المواعيد سيسري في الفترة من 15 إلى 19 مارس 2020.

ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت قيادة العمليات في الجيش العراقي، الجمعة، عن مقتل7 أشخاص، من بينهم 4 جنود من جراء الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية، ردا مقتل جنود غربيين في قصف طال قاعدة تستضيف قوات للتحالف الدولي شمال بغداد.

وأوردت قيادة العلميات في بيان :”في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة تعرض العراق إلى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي” في مناطق متفرقة بالعراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» قالت في وقت سابق إن الضربات الجوية استهدفت تجمعات لميليشيات حزب الله العراقي، التي تتهمها بالوقوف وراء هجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد، أدى لمقتل أميركيين اثنين وبريطاني.