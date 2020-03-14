إيطاليا.. 175 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن رئيس مركز الحماية المدنية في إيطاليا، أنغيلو بوريلي، مساء السبت، “بلوغ عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1441.

وأوضح أن آخر 24 ساعة شهدت وفاة 175 شخص، فيما بلغ عدد المصابين في عموم البلاد 17750، بزيادة 2975 حالة عن الأمس.

وفرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووقع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة على قرارات تشديد القيود التي لا يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من أبريل.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومباردي، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن البندقية ومودينا وبارما وبياتشنسا وريدجيو إميليا وريميني.

وأوضح أن آخر 24 ساعة شهدت وفاة 175 شخص، فيما بلغ عدد المصابين في عموم البلاد 17750، بزيادة 2975 حالة عن الأمس.

وفرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، اليوم الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووقع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، أمس الجمعة على قرارات تشديد القيود التي لا يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من أبريل.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر للناس بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومباردي، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن البندقية ومودينا وبارما وبياتشنسا وريدجيو إميليا وريميني.