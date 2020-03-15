بايدن وساندرز.. مناظرة تلفزيونية بـ”ضوابط” كورونا

يتواجه جو بايدن، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، وبيرني ساندرز، المتصدّر السابق للانتخابات التمهيدية، مساء الأحد، وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية في إطار سباق المرشّحين الديمقراطيين الذي طغى عليه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيبدو مسرح شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية خاليا مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع اكثر من 20 مرشّحا في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية.

وستكون هذه المناظرة التي تُجرى الساعة 20:00 «00:00 توقيت غرينيتش» ليل الأحد الاثنين وتستمر ساعتين، الحادية عشرة في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الديمقراطي، وسيتواجه فيها جو بايدن، نائب الرئيس السابق، مع بيرني ساندرز السناتور الاشتراكي.

وتجرى المناظرة عشية جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأوهايو.

والأربعاء، أعلن ساندرز أنه باق في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية على الرغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكدا أنه يعتزم “فعل كل شيء” لهزيمة دونالد ترامب في نوفمبر.

وقال السناتور المستقلّ «78 عاما» خلال مؤتمر صحفي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت إنّه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن مساء الأحد.

وأوضح أن هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق “ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل” لهزيمة الرئيس الجمهوري.

وذكر ساندرز أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترامب “الخطير”.

وكان بايدن أعلن الثلاثاء “مد اليد” لساندرز لكي يهزما معا ترامب في استحقاق نوفمبر.

وقال بايدن الذي يمثل التيار المعتدل في الحزب الديمقراطي “أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب”.

وأضاف في خطاب هادئ أنه يتشاطر مع ساندرز “هدفا مشتركا”، مؤكدا “سنهزم دونالد ترامب «…» وسنوحد هذه الأمة”.

وسيبدو مسرح شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية خاليا مقارنة بمناظرات سابقة كانت تجمع اكثر من 20 مرشّحا في أمسيتين متتاليتين في بدايات الانتخابات التمهيدية.

وستكون هذه المناظرة التي تُجرى الساعة 20:00 «00:00 توقيت غرينيتش» ليل الأحد الاثنين وتستمر ساعتين، الحادية عشرة في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الديمقراطي، وسيتواجه فيها جو بايدن، نائب الرئيس السابق، مع بيرني ساندرز السناتور الاشتراكي.

وتجرى المناظرة عشية جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية، الثلاثاء، في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وأوهايو.

والأربعاء، أعلن ساندرز أنه باق في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى انتخابات الرئاسة الأميركية على الرغم من سلسلة الهزائم الشديدة التي ألحقها به منافسه جو بايدن، مؤكدا أنه يعتزم “فعل كل شيء” لهزيمة دونالد ترامب في نوفمبر.

وقال السناتور المستقلّ «78 عاما» خلال مؤتمر صحفي في مدينته برلينغتون بولاية فيرمونت إنّه يتطلّع إلى المشاركة في المناظرة التلفزيونية المقرّرة بينه وبين بايدن مساء الأحد.

وأوضح أن هذه المناظرة التي سيتقابل فيها للمرة الأولى مع نائب الرئيس السابق “ستكون مناسبة للأميركيين لمعرفة من هو الأفضل” لهزيمة الرئيس الجمهوري.

وذكر ساندرز أنّ أولويته الرئيسية هي هزيمة ترامب “الخطير”.

وكان بايدن أعلن الثلاثاء “مد اليد” لساندرز لكي يهزما معا ترامب في استحقاق نوفمبر.

وقال بايدن الذي يمثل التيار المعتدل في الحزب الديمقراطي “أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب”.

وأضاف في خطاب هادئ أنه يتشاطر مع ساندرز “هدفا مشتركا”، مؤكدا “سنهزم دونالد ترامب «…» وسنوحد هذه الأمة”.