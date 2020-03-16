رد أميركي على اتهامات الصين بـ”نشر كورونا”

استمرت الحرب الكلامية بلا هوادة بين الولايات المتحدة والصين، الاثنين، إذ عبر وزيرالخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير عن “اعتراضات أميركية قوية” على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلا من بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان “نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 «الذي يتسبب فيه فيروس كورونا» إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان “شدد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشرالمعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك”.

وردت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي قائلة إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضد بكين.

حصيلة وفيات كورونا

وفي السياق، تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة “فرانس برس” تستند إلى مصادر رسمية الاثنين.

وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان “نقل الوزير بومبيو اعتراضات أميركية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 «الذي يتسبب فيه فيروس كورونا» إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان “شدد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشرالمعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك”.

وردت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأميركي قائلة إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضد بكين.

حصيلة وفيات كورونا

وفي السياق، تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة “فرانس برس” تستند إلى مصادر رسمية الاثنين.

وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.