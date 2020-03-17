خطة ترامب العاجلة: تريليون دولار للاقتصاد.. وألف لكل أميركي

سعت إدارة ترامب، الثلاثاء، لحزمة تحفيز بتريليون دولار من أجل امتصاص التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، تشمل شيكات بألف دولار للأميركيين في غضون أسبوعين.

في حين أعلنت نيويورك أنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان، بالبقاء في منازلهم.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن هناك تقدما في التصدي للفيروس سريع الانتشار، وتوقع “انتعاشا قويا” للاقتصاد الأميركي “عندما يتباطأ التفشي”.

وتعكف إدارة ترامب، الساعي للفوز بإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، على حزمة تحفيز تتجاوز التريليون دولار، تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس، و250مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.

وقال ترامب، محاطا بكبار مستشاريه بغرفة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، إن إدارته تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين، بقيمة ألف دولار، لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، لكنه أضاف أن التفاصيل مازالت قيد البحث.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن ذوي الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التي يمكن إرسالها في غضون الأسبوعين المقبلين.

من جهة أخرى أفادت مراسلتنا أن عمدة نيويورك يطلب من السكان الاستعداد لإمكانية البقاء في المنازل، مشيرا إلى أن القرار قد يتخذ بفرض ذلك خلال 48 ساعة، وذلك بعدما قارب عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الـ 1000 حالة.

في حين أعلنت نيويورك أنها قد تأمر سكان أكبر مدينة أميركية من حيث عدد السكان، بالبقاء في منازلهم.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن هناك تقدما في التصدي للفيروس سريع الانتشار، وتوقع “انتعاشا قويا” للاقتصاد الأميركي “عندما يتباطأ التفشي”.

وتعكف إدارة ترامب، الساعي للفوز بإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، على حزمة تحفيز تتجاوز التريليون دولار، تتضمن 50 مليار دولار لشركات الطيران التي تواجه شبح الإفلاس، و250مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة.

وقال ترامب، محاطا بكبار مستشاريه بغرفة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، إن إدارته تدرس خطة لإرسال شيكات إلى الأميركيين، بقيمة ألف دولار، لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، لكنه أضاف أن التفاصيل مازالت قيد البحث.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن ذوي الدخل المرتفع قد لا يتلقون تلك المدفوعات، التي يمكن إرسالها في غضون الأسبوعين المقبلين.

من جهة أخرى أفادت مراسلتنا أن عمدة نيويورك يطلب من السكان الاستعداد لإمكانية البقاء في المنازل، مشيرا إلى أن القرار قد يتخذ بفرض ذلك خلال 48 ساعة، وذلك بعدما قارب عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الـ 1000 حالة.