100 سفارة أميركية توقف إصدار التأشيرات

قررت عشرات السفارات الأميركية تعليق إصدار تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، كإجراء وقائي مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت، أنه “اعتبارا من الأربعاء سيشمل التعليق 100 دولة صدرت لها تحذيرات”.

وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشي فيروس كورونا والحرب والجرائم.

وفي كوريا الجنوبية، التي شهدت ثاني أعلى عدد من المصابين بفيروس كورونا في آسيا بعد الصين، ستلغى المقابلات في السفارة اعتبارا من الخميس.

وقالت السفارة الأميركية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأميركيين ستظل متاحة بالسفارات.

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 164 دولة، وفقا لحسابات “رويترز” حتى ظهر الأربعاء.

وسعيا لوقف انتشاره، منعت الولايات المتحدة دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين أو إيران أو أوروبا خلال فترة أسبوعين.

وكوريا الجنوبية غير مدرجة في هذه القيود، لكن أي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية يمنع من أي رحلة طيران مباشرة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، 4275 حالة إصابة بالفيروس، بزيادة 739 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عد الوفيات ارتفع 7 حالات إلى 75 حالة.

وأفاد موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت، أنه “اعتبارا من الأربعاء سيشمل التعليق 100 دولة صدرت لها تحذيرات”.

وتتراوح أسباب التحذيرات بين تفشي فيروس كورونا والحرب والجرائم.

وفي كوريا الجنوبية، التي شهدت ثاني أعلى عدد من المصابين بفيروس كورونا في آسيا بعد الصين، ستلغى المقابلات في السفارة اعتبارا من الخميس.

وقالت السفارة الأميركية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن المواعيد الطارئة وخدمة المواطنين الأميركيين ستظل متاحة بالسفارات.

وهناك نحو 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في 164 دولة، وفقا لحسابات “رويترز” حتى ظهر الأربعاء.

وسعيا لوقف انتشاره، منعت الولايات المتحدة دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين أو إيران أو أوروبا خلال فترة أسبوعين.

وكوريا الجنوبية غير مدرجة في هذه القيود، لكن أي شخص يعاني ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية يمنع من أي رحلة طيران مباشرة من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، 4275 حالة إصابة بالفيروس، بزيادة 739 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عد الوفيات ارتفع 7 حالات إلى 75 حالة.