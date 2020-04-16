إيطاليا.. انخفاض جديد في أعداد الوفيات بسبب كورونا

سجلت إيطاليا 578 حالة وفاة جديدة، بفيروس كورونا الجديد، الأربعاء، انخفاضا من 602 في اليوم السابق.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة إلى2667، انخفاضا من 2972​ سابقا، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا.

وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى431 في عيد الفصح، الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة إلى2667، انخفاضا من 2972​ سابقا، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة.

وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا.

وتراوح عدد الوفيات بين 525 و636 خلال الأحد عشر يوما الماضية، باستثناء الانخفاض الحاد إلى431 في عيد الفصح، الأحد، والذي تغير على الفور في اليوم التالي.