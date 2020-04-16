وسط وباء كورونا.. كيف احتفل الدنماركيون بعيد ميلاد الملكة؟

احتفلت الملكة مارغريت الثانية التي تعتلي عرش الدنمارك منذ قرابة النصف قرن الخميس بعيد ميلادها الثمانين في إطار ضيق بسبب وباء كوفيد-19.

ولم يستطع الدنماركيون الذين يكنون حبا كبيرا لملكتهم الحضور إلى ساحة القلعة والغناء لها كما جرت العادة، ومع ذلك قرروا أن لا يستلسموا وأن يحتفوا بالمناسبة على طريقتهم.

وغنى الناس في جميع أنحاء البلاد عبر الشرفات وونوافذ منازلهم المفتوحة في نفس الوقت للاحتفال بملكة البلاد، فيما قالت الجهة المنظمة للحدث ” الدنمارك سينجر”، التي تقف وراء المبادرة ، أنه تم اختيار أربع أغنيات الآن ليغنيها المواطنون معًا.

والأغاني الأربعة هي “اليوم هو عيد ميلاد الملكة” ، “الشمس حمراء للغاية يا أمي” ، “في الدنمارك ولدت” وأغنية “قصاصة ورق “.

وقد تم بث الأغاني الشائعة على شاشة التلفزيون الدنماركي “تي في 2 “، حيث شارك جميع الدنماركيين أيضًا الغناء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لكوبنهاغن.

كما فاجئ موظفو القصر الملكي في قصر قلعة فريدريكسبورغ بمدينة هيليرود الملكة مارغريت بالغناء الصباحي احتفالا بعيد ميلادها، فيما كانت سيدة القصر لا تزال برداء النوم وشعرها مبعثر.

واعتلت مارغريت العرش في 14 يناير 1972 مع وفاة والدها الملك فريدريك التاسع. وكان يفترض أن تجول في شوارع العاصمة كوبنهاغن ليومين متتاليين بمناسبة عيدها.

وبذلك أصبحت أول امرأة تعتلي عرش أقدم عائلة ملكية في أوروبا لا تزال مستمرة. وهي لا تنوي التنازل عنه، إذ قالت الملكة مارغريت وهي مدخنة شرهة “سأبقى على العرش إلى أن أسقط عنه”.

قصة الأغاني الأربعة:

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار الأغاني الأربعة، من بين 1400 أغنية للاحتفاء الجماعي بعيد ملكة الدنمارك، وهذه الاغاني هي:

– عيد ميلاد سعيد: وتعتبر أشهر أغنية عيد ميلاد في الدنمارك لأجيال. كتبها مدرس الموسيقا أوتو ميكلسن ونشرت لأول مرة في عام 1913 في كتيب “الأغاني الجماعية”، حيث كان يطلق عليها اسم “اليوم هو عيد ميلاد بيتر “

– الشمس حمراء للغاية يا أمي: هي واحدة من أكثر أغاني المساء ووقت النوم انتشارًا في الدنمارك، ترتبط شعبية الأغنية بلا شك بالأطفال الذين يختبرون كيف “يُسمح” لأفكارهم ومشاعرهم الكئيبة أن يتم أخذها على محمل الجد من خلال اللحن وكلمات الاغنية.

– ولدت في الدنمارك: تمت كتابة نص الأغنية من قبل هانز كريستيان أندرسن في عام 1850 خلال حرب الثلاث سنوات «1848-1850»، حيث ألهمت القصيدة الملحن هنريك رونغ لحنا جميلا، وأدت الأغنية كأول عرض لها في حفل خيري في 8 مايو 1850.

وقد نظمت الحفل الجمعية الاسكندنافية، وكان الغرض منه جمع الأموال من أجل عمل نصب تذكاري لانتصار الدنماركيين في معركة فريدريسيا في 6 يوليو 1849.

أما في عيد ميلاد الملكة، فإن أغنية “ولدت في الدنمارك”جرى غناؤها على أنغام لحن للموسيقار بول شيربيك الذي لحنها في عام 1926، والتي تعد مع هذا اللحن الأكثر شيوعا في الدنمارك .

– أغنية قصاصة ورق: والتي كانت ضمن ألبوم للمغني كيم لارسن وقد صدر في العام 1983 تحت عنوان “في منتصف الليل”، والذي انتهى به المطاف إلى أن يكون الألبوم الدنماركي الأكثر مبيعًا مع بيع تجاوز 650 ألف نسخة في ذلك العام .

ولم يستطع الدنماركيون الذين يكنون حبا كبيرا لملكتهم الحضور إلى ساحة القلعة والغناء لها كما جرت العادة، ومع ذلك قرروا أن لا يستلسموا وأن يحتفوا بالمناسبة على طريقتهم.

وغنى الناس في جميع أنحاء البلاد عبر الشرفات وونوافذ منازلهم المفتوحة في نفس الوقت للاحتفال بملكة البلاد، فيما قالت الجهة المنظمة للحدث ” الدنمارك سينجر”، التي تقف وراء المبادرة ، أنه تم اختيار أربع أغنيات الآن ليغنيها المواطنون معًا.

والأغاني الأربعة هي “اليوم هو عيد ميلاد الملكة” ، “الشمس حمراء للغاية يا أمي” ، “في الدنمارك ولدت” وأغنية “قصاصة ورق “.

وقد تم بث الأغاني الشائعة على شاشة التلفزيون الدنماركي “تي في 2 “، حيث شارك جميع الدنماركيين أيضًا الغناء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لكوبنهاغن.

كما فاجئ موظفو القصر الملكي في قصر قلعة فريدريكسبورغ بمدينة هيليرود الملكة مارغريت بالغناء الصباحي احتفالا بعيد ميلادها، فيما كانت سيدة القصر لا تزال برداء النوم وشعرها مبعثر.

واعتلت مارغريت العرش في 14 يناير 1972 مع وفاة والدها الملك فريدريك التاسع. وكان يفترض أن تجول في شوارع العاصمة كوبنهاغن ليومين متتاليين بمناسبة عيدها.

وبذلك أصبحت أول امرأة تعتلي عرش أقدم عائلة ملكية في أوروبا لا تزال مستمرة. وهي لا تنوي التنازل عنه، إذ قالت الملكة مارغريت وهي مدخنة شرهة “سأبقى على العرش إلى أن أسقط عنه”.

قصة الأغاني الأربعة:

تجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار الأغاني الأربعة، من بين 1400 أغنية للاحتفاء الجماعي بعيد ملكة الدنمارك، وهذه الاغاني هي:

– عيد ميلاد سعيد: وتعتبر أشهر أغنية عيد ميلاد في الدنمارك لأجيال. كتبها مدرس الموسيقا أوتو ميكلسن ونشرت لأول مرة في عام 1913 في كتيب “الأغاني الجماعية”، حيث كان يطلق عليها اسم “اليوم هو عيد ميلاد بيتر “

– الشمس حمراء للغاية يا أمي: هي واحدة من أكثر أغاني المساء ووقت النوم انتشارًا في الدنمارك، ترتبط شعبية الأغنية بلا شك بالأطفال الذين يختبرون كيف “يُسمح” لأفكارهم ومشاعرهم الكئيبة أن يتم أخذها على محمل الجد من خلال اللحن وكلمات الاغنية.

– ولدت في الدنمارك: تمت كتابة نص الأغنية من قبل هانز كريستيان أندرسن في عام 1850 خلال حرب الثلاث سنوات «1848-1850»، حيث ألهمت القصيدة الملحن هنريك رونغ لحنا جميلا، وأدت الأغنية كأول عرض لها في حفل خيري في 8 مايو 1850.

وقد نظمت الحفل الجمعية الاسكندنافية، وكان الغرض منه جمع الأموال من أجل عمل نصب تذكاري لانتصار الدنماركيين في معركة فريدريسيا في 6 يوليو 1849.

أما في عيد ميلاد الملكة، فإن أغنية “ولدت في الدنمارك”جرى غناؤها على أنغام لحن للموسيقار بول شيربيك الذي لحنها في عام 1926، والتي تعد مع هذا اللحن الأكثر شيوعا في الدنمارك .

– أغنية قصاصة ورق: والتي كانت ضمن ألبوم للمغني كيم لارسن وقد صدر في العام 1983 تحت عنوان “في منتصف الليل”، والذي انتهى به المطاف إلى أن يكون الألبوم الدنماركي الأكثر مبيعًا مع بيع تجاوز 650 ألف نسخة في ذلك العام .