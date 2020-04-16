ماذا يحدث حول تشيرنوبل.. صور فضائية توضح

في وقت يواصل فيه رجال الإطفاء إخماد حريق غابات ضخم في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل المتوقف عن العمل، التقط قمر اصطناعي عددا من الصور الفضائية تظهر مخلفات النيران.

واندلع الحريق الضخم بالقرب من موقع أسوأ كارثة نووية شهدها العالم خلال 1986، في أوكرانيا.

وبدأ الحريق، وهو واحد من عدة حرائق نتجت عن طقس جاف على نحو غير مألوف، في الثالث من أبريل في الجزء الغربي من المنطقة المحيطة بالمفاعل، قبل أن يمتد إلى الغابات القريبة.

ووفق ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية على موقعها الرسمي، فقد تم استخدام القمر الاصطناعي كوبرنيكوس سنتينل-2 لالتقاط صور فضائية لرصد ماذا حدث حول مفاعل تشيرنوبل.

وأوضحت “الأقمار الاصطناعية هي مفتاح مراقبة المناطق المعرضة للخطر مثل هذه”.

وتظهر الصور كيف أن الحريق يبدو قريبا من موقع المفاعل، وهو الأمر الذي كان علماء ومدافعون عن البيئة قد حذروا من مخاطره، قائلين إن الحريق يشكل تهديدا بسبب الإشعاعات.

وتقع الحرائق في منطقة الإخلاء حول تشيرنوبيل التي تبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع، التي تم تأسيسها بعد كارثة 1986 في المحطة والتي أرسلت سحابة من المواد المشعة في معظم أنحاء أوروبا.

وتقول السلطات الأوكرانية إنه ما يزال هناك أكثر من 500 رجل إطفاء و124 محرك إطفاء وعدة طائرات هليكوبتر للعمل على احتواء الحريق.

واندلع الحريق الضخم بالقرب من موقع أسوأ كارثة نووية شهدها العالم خلال 1986، في أوكرانيا.

وبدأ الحريق، وهو واحد من عدة حرائق نتجت عن طقس جاف على نحو غير مألوف، في الثالث من أبريل في الجزء الغربي من المنطقة المحيطة بالمفاعل، قبل أن يمتد إلى الغابات القريبة.

ووفق ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية على موقعها الرسمي، فقد تم استخدام القمر الاصطناعي كوبرنيكوس سنتينل-2 لالتقاط صور فضائية لرصد ماذا حدث حول مفاعل تشيرنوبل.

وأوضحت “الأقمار الاصطناعية هي مفتاح مراقبة المناطق المعرضة للخطر مثل هذه”.

وتظهر الصور كيف أن الحريق يبدو قريبا من موقع المفاعل، وهو الأمر الذي كان علماء ومدافعون عن البيئة قد حذروا من مخاطره، قائلين إن الحريق يشكل تهديدا بسبب الإشعاعات.

وتقع الحرائق في منطقة الإخلاء حول تشيرنوبيل التي تبلغ مساحتها 2600 كيلومتر مربع، التي تم تأسيسها بعد كارثة 1986 في المحطة والتي أرسلت سحابة من المواد المشعة في معظم أنحاء أوروبا.

وتقول السلطات الأوكرانية إنه ما يزال هناك أكثر من 500 رجل إطفاء و124 محرك إطفاء وعدة طائرات هليكوبتر للعمل على احتواء الحريق.