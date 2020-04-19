بأسلحة آلية وأقنعة غاز.. متظاهرون يتحدون العزل الصحي بأميركا

يواصل آلاف الأميركيين تحدي أوامر البقاء في المنازل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث خرجوا يوم أمس السبت في مسيرات مناهضة لإجراءات الإغلاق ،لكن اللافت أن بعضهم كان يحمل أسلحة آلية.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرافضين لهذه الإجراءات نظموا مظاهرات بعدد من الولايات، مثل تكساس ونيو هامشير، وهتفوا ضد كبير المستشارين الطبيين لترامب.

ودعا المتظاهرون إلى إقالة الدكتور أنتوني فوتشي، كبير أخصائيي المناعة في البلاد، كما شددوا على ضرورة إلغاء أوامر البقاء في المنازل.

وغالبا ما كان فوتشي يجاور ترامب، خلال المؤتمرات الصحفية، التي يعقدها للحديث عن مستجدات “كوفيد-19”.

وأظهرت صور وفيديوهات المتظاهرين، يحمل بعضهم السلاح، وآخرون أقنعة على غرار المليشيات وقبّعات مؤيدة لترامب، فيما لوحظ غياب عناصر الشرطة.

وتأتي الهتافات بعد أن أبدى ترامب بشكل علني دعمه للاحتجاجات المناهضة للإغلاق، واختلف مرارا مع توصيات فوسي.

ويوصي خبراء الصحة، ومنهم فوسي، بضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المتعلقة بأوامر الحجر والتباعد الاجتماعي.

في المقابل، أطلق المتظاهرون المناهضون لترامب احتجاجات مضادة ووضعوا مجسمات جثث على الأرض، للتحذير من مخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وانتقد هؤلاء المتظاهرون تعامل الرئيس الأميركي مع الفيروس وتوصيات الخبراء، قائلين إن هم ترامب الوحيد هو الاقتصاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت، حتى اليوم، أكثر من 738 ألف إصابة بالفيروس، إلى جانب نحو 39 ألف حالة وفاة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرافضين لهذه الإجراءات نظموا مظاهرات بعدد من الولايات، مثل تكساس ونيو هامشير، وهتفوا ضد كبير المستشارين الطبيين لترامب.

ودعا المتظاهرون إلى إقالة الدكتور أنتوني فوتشي، كبير أخصائيي المناعة في البلاد، كما شددوا على ضرورة إلغاء أوامر البقاء في المنازل.

وغالبا ما كان فوتشي يجاور ترامب، خلال المؤتمرات الصحفية، التي يعقدها للحديث عن مستجدات “كوفيد-19”.

وأظهرت صور وفيديوهات المتظاهرين، يحمل بعضهم السلاح، وآخرون أقنعة على غرار المليشيات وقبّعات مؤيدة لترامب، فيما لوحظ غياب عناصر الشرطة.

وتأتي الهتافات بعد أن أبدى ترامب بشكل علني دعمه للاحتجاجات المناهضة للإغلاق، واختلف مرارا مع توصيات فوسي.

ويوصي خبراء الصحة، ومنهم فوسي، بضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المتعلقة بأوامر الحجر والتباعد الاجتماعي.

في المقابل، أطلق المتظاهرون المناهضون لترامب احتجاجات مضادة ووضعوا مجسمات جثث على الأرض، للتحذير من مخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وانتقد هؤلاء المتظاهرون تعامل الرئيس الأميركي مع الفيروس وتوصيات الخبراء، قائلين إن هم ترامب الوحيد هو الاقتصاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت، حتى اليوم، أكثر من 738 ألف إصابة بالفيروس، إلى جانب نحو 39 ألف حالة وفاة.