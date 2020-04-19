حاكم ولاية نيويورك: وباء كورونا بدأ في التراجع

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية، آندرو كومو، الأحد، أن فيروس كورونا المستجد بدأ مرحلة التراجع في الولاية.

وقال كومو، خلال مؤتمر صحفي “لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري لمنحنى فيروس كورونا في الولاية”.

وأكد أن “مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله لكننا الآن في مسار انحداري”.

وتعد ولاية نيويورك أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وسجلت الولاية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 507 وفيات جديدة بالفيروس و1384 إصابة جديدة.

ورغم التراجع المسجل، إلا أن المسؤولين ما يزالون يحذرون من أن نيويورك غير مستعدة للتخفيف من إغلاق المدارس والشركات والتجمعات.

ويوم أمس السبت، قال حاكم الولاية الديموقراطي “هذا لا يعني أن الأيام السعيدة عادت مرة أخرى. نحن لسنا في مرحلة سنقوم خلالها بإعادة فتح أي شيء على الفور”.

وقال كومو، خلال مؤتمر صحفي “لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري لمنحنى فيروس كورونا في الولاية”.

وأكد أن “مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله لكننا الآن في مسار انحداري”.

وتعد ولاية نيويورك أكبر بؤرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وسجلت الولاية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 507 وفيات جديدة بالفيروس و1384 إصابة جديدة.

ورغم التراجع المسجل، إلا أن المسؤولين ما يزالون يحذرون من أن نيويورك غير مستعدة للتخفيف من إغلاق المدارس والشركات والتجمعات.

ويوم أمس السبت، قال حاكم الولاية الديموقراطي “هذا لا يعني أن الأيام السعيدة عادت مرة أخرى. نحن لسنا في مرحلة سنقوم خلالها بإعادة فتح أي شيء على الفور”.