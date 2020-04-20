بعدما شعرا باليأس.. “كورونا” يعيد خاتم الزواج إلى مايك وليزا

في عام 2017، كان رجل أميركي ينتاول وجبة مع زوجته في أحد مطاعم ولاية فلوريدا، ولم ينتبه أن خاتم الزواج انزلق من إصبعه، وظن أنه لن يجده نهائيا.

لكن المصادفات وحدها أعادت الخاتم إلى صاحبه، إذ استغل صاحب المطعم، رايان كريفوي، القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد إلى القيام بأعمال ترميم، حسب ما أوردت شبكة “سكاي نيوز”، الاثنين.

وخلال عمليات الترميم، قام العامل بخلع الألواح الخشبية التي تغطي أرضية المطعم، ليكتشفوا وجود عددا من المواد الثمنية، مثل قطعة ذهبية وخاتم فضي.

ويقول كريفوي إنه كان محفورا على الخاتم عبارة “مايك وليزا 08-21-15″، أي اسم العروسين وتاريخ زفافهما.

وقررت مديرة التسويق في المطعم، فورميكا نشر صورة الخاتم، معتقدة في البداية أنها لن تحصل على رد.

ومع ذلك، تمت مشاركة المنشور من قبل 5000 مستخدم في موقع “فيسبوك”، قبل أن تصل إلى مايك وليزا.

وبالفعل، اتصلت الزوجة بالمطعم بعد ثلاثة أيام من تداول المنشور، وقالت “اتصلت «الزوجة» وقالت: لن تصدقوا هذا، لكن أنا ليزا”.

وأرسلت ليزا صورا لها وهي تتناول الطعام مع زوجها في المطعم في عام 2017 كدليل يدعم كلامها.

لكن المصادفات وحدها أعادت الخاتم إلى صاحبه، إذ استغل صاحب المطعم، رايان كريفوي، القيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا المستجد إلى القيام بأعمال ترميم، حسب ما أوردت شبكة “سكاي نيوز”، الاثنين.

وخلال عمليات الترميم، قام العامل بخلع الألواح الخشبية التي تغطي أرضية المطعم، ليكتشفوا وجود عددا من المواد الثمنية، مثل قطعة ذهبية وخاتم فضي.

ويقول كريفوي إنه كان محفورا على الخاتم عبارة “مايك وليزا 08-21-15″، أي اسم العروسين وتاريخ زفافهما.

وقررت مديرة التسويق في المطعم، فورميكا نشر صورة الخاتم، معتقدة في البداية أنها لن تحصل على رد.

ومع ذلك، تمت مشاركة المنشور من قبل 5000 مستخدم في موقع “فيسبوك”، قبل أن تصل إلى مايك وليزا.

وبالفعل، اتصلت الزوجة بالمطعم بعد ثلاثة أيام من تداول المنشور، وقالت “اتصلت «الزوجة» وقالت: لن تصدقوا هذا، لكن أنا ليزا”.

وأرسلت ليزا صورا لها وهي تتناول الطعام مع زوجها في المطعم في عام 2017 كدليل يدعم كلامها.