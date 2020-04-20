طرائف كورونا.. أميركي يرتدي بدلة واقية ويطالب بإلغاء الحظر

مع استمرار تأثير الإغلاق بشكل كبير على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، تصاعدت التوترات في الولايات المتحدة بين فئتين، واحدة تؤيد هذه الإجراءات وأخرى ترفضها.

وانقسمت أميركا بين من يقول إن الإجراءات يجب أن تستمر في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وآخرون يعارضونها بشكل كامل ويدعون إلى إلغائها حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

إلا أن الفئة المعارضة وقعت في موقف متناقض جر عليها سخرية كبيرة، حسب ما رصدته صحيفة “إنديبندنت” البريطانية.

وقال المصدر إن متظاهرا في هنتنغتون بيتش في كاليفورنيا بات حديث المواقع الاجتماعية بعد “فعلته الغريبة”.

ودعا هذا المتظاهر في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلا إن “كوفيد-19 كذبة”.

لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعا طبيا على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات لخبراء الصحة.

وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عددا من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى بشكل علني، في وقت سابق، دعمه للاحتجاجات المناهضة للإغلاق.

ويوصي خبراء الصحة بضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات السلطات المتعلقة بأوامر الحجر والتباعد الاجتماعي.

وانقسمت أميركا بين من يقول إن الإجراءات يجب أن تستمر في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وآخرون يعارضونها بشكل كامل ويدعون إلى إلغائها حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

إلا أن الفئة المعارضة وقعت في موقف متناقض جر عليها سخرية كبيرة، حسب ما رصدته صحيفة “إنديبندنت” البريطانية.

وقال المصدر إن متظاهرا في هنتنغتون بيتش في كاليفورنيا بات حديث المواقع الاجتماعية بعد “فعلته الغريبة”.

ودعا هذا المتظاهر في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلا إن “كوفيد-19 كذبة”.

لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعا طبيا على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات لخبراء الصحة.

وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عددا من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى بشكل علني، في وقت سابق، دعمه للاحتجاجات المناهضة للإغلاق.

ويوصي خبراء الصحة بضرورة مواصلة الالتزام بتعليمات السلطات المتعلقة بأوامر الحجر والتباعد الاجتماعي.