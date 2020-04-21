مصر ترسل طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية للولايات المتحدة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، الثلاثاء، إعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية المقدمة من مصر إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان القيادة العامة أن هذه المساعدات تأتي “في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين”.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات تسهم في “تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات”.

في هذا السياق، قال مصدر خاص لسكاي نيوز عربية إن الطائرة المصرية، المحملة بالمساعدات الطبية، ستصل بعد ظهر الثلاثاء إلى واشنطن.

يذكر أن مصر أرسلت مؤخرا طائرات محملة بالمساعات الطبية إلى كل من الصين وإيطاليا.

وذكر بيان القيادة العامة أن هذه المساعدات تأتي “في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين”.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات تسهم في “تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات”.

في هذا السياق، قال مصدر خاص لسكاي نيوز عربية إن الطائرة المصرية، المحملة بالمساعدات الطبية، ستصل بعد ظهر الثلاثاء إلى واشنطن.

يذكر أن مصر أرسلت مؤخرا طائرات محملة بالمساعات الطبية إلى كل من الصين وإيطاليا.