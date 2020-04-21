وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى “عتبة جديدة”

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل إلى ما يقرب من 45 ألفا، في زيادة تتجاوز 2000 حالة رغم عدم إبلاغ العديد من الولايات بالعدد المسجل لديها، الثلاثاء.

وتباطأت وتيرة الوفيات إلى ما دون 2000 حالة أيضا على مدى 3 أيام حتى الاثنين.

ووصلت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ذروتها عند 2806 حالات يوم 15 أبريل.

ولا تزال تظهر بؤر تفش للمرض في شيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا.

كما أظهر الإحصاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 800 ألف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين.

لكن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت هذا الأسبوع، إذ كانت الزيادة لا تتجاوز 30 ألفا في اليوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة في الرابع من أبريل الجاري حين بلغت 35392 إصابة.

وتباطأت وتيرة الوفيات إلى ما دون 2000 حالة أيضا على مدى 3 أيام حتى الاثنين.

ووصلت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ذروتها عند 2806 حالات يوم 15 أبريل.

ولا تزال تظهر بؤر تفش للمرض في شيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا.

كما أظهر الإحصاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 800 ألف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين.

لكن وتيرة الإصابات الجديدة تباطأت هذا الأسبوع، إذ كانت الزيادة لا تتجاوز 30 ألفا في اليوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة في الرابع من أبريل الجاري حين بلغت 35392 إصابة.