بالفيديو.. مصر تتلقى شكرا أميركيا على “طائرة المساعدات”

تقدم السفير الأميركي بالقاهرة، جوناثان كوهين، مساء الثلاثاء، بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على الإمدادات الطبية التي قدمتها مصر للولايات المتحدة.

وقال السفير الأميركي بالقاهرة في فيديو نشر على حساب السفارة على فيسبوك: “بالنيابة عن الشعب الأميركي والحكومة الأميركية والسفارة الأميركية بالقاهرة، السفير الأميركي جوناثان كوهين يتقدم بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم بالإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19”.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك، عن توجيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.

وقال إن “التبرع الكريم في هذا الوقت يمثل رمزا لتضامننا معا”.

كما ذكر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن هذه المساعدات تأتي “في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين”.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات تسهم في “تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات”.

يذكر أن مصر أرسلت مؤخرا طائرات محملة بالمساعات الطبية إلى كل من الصين وإيطاليا.

وقال السفير الأميركي بالقاهرة في فيديو نشر على حساب السفارة على فيسبوك: “بالنيابة عن الشعب الأميركي والحكومة الأميركية والسفارة الأميركية بالقاهرة، السفير الأميركي جوناثان كوهين يتقدم بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم بالإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19”.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيسبوك، عن توجيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة.

وقال إن “التبرع الكريم في هذا الوقت يمثل رمزا لتضامننا معا”.

كما ذكر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن هذه المساعدات تأتي “في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين”.

وأضاف البيان أن هذه المساعدات تسهم في “تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات”.

يذكر أن مصر أرسلت مؤخرا طائرات محملة بالمساعات الطبية إلى كل من الصين وإيطاليا.