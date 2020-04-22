ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تستفز سفنا أميركية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه وجه أمرا للبحرية الأميركية بتدمير أي زورق إيراني في حال استفز سفنا أميركية أو ضايقها.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: “أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر”.

وذكر البنتاغون أن طهران أجرت قبل أسبوع “مناورات خطيرة” في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني “اقتربت مرات عدة” من 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأفاد بيان للجيش الأميركي بأنه في مرحلة ما، اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 10 ياردات من السفينة “ماوي”، التابعة لقوات خفر السواحل الأميركية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعترف الأحد أنه خاض مواجهة الأسبوع الماضي مع سفن حربية أميركية في الخليج.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع طهران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها، كما تفاقم الأمر أكثر بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر: “أمرت البحرية الأميركية بضرب وتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفننا في البحر”.

وذكر البنتاغون أن طهران أجرت قبل أسبوع “مناورات خطيرة” في البحر، وقالت واشنطن إن 11 زورقا سريعا للحرس الثوري الإيراني “اقتربت مرات عدة” من 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مراقبة في الخليج العربي، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وأفاد بيان للجيش الأميركي بأنه في مرحلة ما، اقتربت الزوارق الإيرانية لمسافة 10 ياردات من السفينة “ماوي”، التابعة لقوات خفر السواحل الأميركية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد اعترف الأحد أنه خاض مواجهة الأسبوع الماضي مع سفن حربية أميركية في الخليج.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع طهران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها، كما تفاقم الأمر أكثر بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي.