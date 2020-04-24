الولايات المتحدة.. كورونا مستمر في “أرقامه القياسية”

في حصيلة يومية “شبه قياسية”، بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 3176 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأصبح إجمالي الوفيات في البلاد، يناهز 50 ألفا، وفقا لما أظهرته إحصائيات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، فيما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 866 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة إصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم.

وأصبح إجمالي الوفيات في البلاد، يناهز 50 ألفا، وفقا لما أظهرته إحصائيات جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، فيما بلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من 866 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة إصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم.