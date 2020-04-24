بعد وفاته بكورونا.. فتحت هاتف زوجها لتجد “رسالة خاصة”

بعد وفاة زوجها بفيروس كورونا المستجد، فتحت كاتي كويلهو هاتفه للاطلاع على صور طفليهما وحفظها، إلا أنها وجدت ما لم تكن تتوقعه، وفق ما ذكر موقع “بزفيد نيوز”.

وقال المصدر إن جون «32 عاما» توفي الأربعاء الماضي بعد معاناته من “كوفيد-19″، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دانبري بولاية كونيتيكت الأميركية.

وحين كانت زوجته كاتي، البالغة من العمر 33 عاما تبحث في هاتفه على صورهما معا وصور طفليهما، تصادفت مع آخر كلمات كتبها جون خصيصا لها.

وبتأثر كبير، قرأت كويلهو النص، الذي جاء فيه “أحبكم كثيرا.. منحتموني أفضل حياة على الإطلاق، أنا محظوظ جدا لأنني زوجك وأب برايدين وبيني”.

وأضاف “كاتي أنت أجمل شخص قابلته في حياتي، إنك فريدة من نوعك.. احرصي على أن تنعمي بحياة سعيدة.. رؤيتك وأنت أم لأطفالي هي أعظم تجربة عشتها على الإطلاق”.

وقالت كاتي إنها “صدمت” بعدما وجدت هذا النص، الذي تعتقد أن جون كتبه قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وذكرت “كان يقاتل حتى يبقى على قيد الحياة.. حتى آخر نفس له كان يحاول أن يتأكد أنني والأطفال بخير.. لم نتحدث منذ فترة طويلة، لذلك كتب هذا النص”.

والتقى جون وكاتي لأول مرة كطلاب جامعيين، وتحولت علاقتهما إلى صداقة، قبل أن تتطور الأمور بينهما ويدخلا القفص الذهبي عام 2013.

وقال المصدر إن جون «32 عاما» توفي الأربعاء الماضي بعد معاناته من “كوفيد-19″، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات دانبري بولاية كونيتيكت الأميركية.

وحين كانت زوجته كاتي، البالغة من العمر 33 عاما تبحث في هاتفه على صورهما معا وصور طفليهما، تصادفت مع آخر كلمات كتبها جون خصيصا لها.

وبتأثر كبير، قرأت كويلهو النص، الذي جاء فيه “أحبكم كثيرا.. منحتموني أفضل حياة على الإطلاق، أنا محظوظ جدا لأنني زوجك وأب برايدين وبيني”.

وأضاف “كاتي أنت أجمل شخص قابلته في حياتي، إنك فريدة من نوعك.. احرصي على أن تنعمي بحياة سعيدة.. رؤيتك وأنت أم لأطفالي هي أعظم تجربة عشتها على الإطلاق”.

وقالت كاتي إنها “صدمت” بعدما وجدت هذا النص، الذي تعتقد أن جون كتبه قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وذكرت “كان يقاتل حتى يبقى على قيد الحياة.. حتى آخر نفس له كان يحاول أن يتأكد أنني والأطفال بخير.. لم نتحدث منذ فترة طويلة، لذلك كتب هذا النص”.

والتقى جون وكاتي لأول مرة كطلاب جامعيين، وتحولت علاقتهما إلى صداقة، قبل أن تتطور الأمور بينهما ويدخلا القفص الذهبي عام 2013.