“انخفاض كبير” بعدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة “جونز هوبكنز”.

وحالات الوفاة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

إلا أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يشكل في الوقت الحالي مؤشرا إلى أي منحى محدد، وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنى تأكيد وجود تحسن فعلي في البلاد.

وحالات الوفاة الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

إلا أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يشكل في الوقت الحالي مؤشرا إلى أي منحى محدد، وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنى تأكيد وجود تحسن فعلي في البلاد.