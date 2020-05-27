أميركا ستنهي إعفاءات من العقوبات المتعلقة بـ”نووي إيران”

قررت الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات من العقوبات، تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة، وفق ما ذكر مسؤول أميركي، ومصدر آخر مطلع، الأربعاء.

وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تقريرا لصحيفة “واشنطن بوست”، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل “أراك” الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلا، يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما.

وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تقريرا لصحيفة “واشنطن بوست”، ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمفاعل “أراك” الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران، ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلا، يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما.