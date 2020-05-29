وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. “منحنى الخطر” في تصاعد

سجلت الولايات المتحدة 1297 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20:30 الخميس «00:30 بتوقيت غرينتش الجمعة».

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في البلاد جراء الفيروس إلى 101.573.

وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ومنذ تجاوز البلاد عتبة المئة ألف وفاة بالفيروس، كتب الرئيس الأميركي أكثر من 40 تغريدة تتعلّق بمواضيع أخرى، من دون أن يتطرّق إلى موضع الوباء. لكنّه عاد وأعرب الخميس عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفوا من جراء الفيروس.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أول وفاة بكوفيد-19 أواخر فبراير، لكن حالياً، بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركية 1.720.613 حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتخذ بالتيمور مقرا، علماً أن خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في البلاد جراء الفيروس إلى 101.573.

وكانت الولايات المتحدة تخطّت الأربعاء عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المسجّلة في أيّ دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.

ومنذ تجاوز البلاد عتبة المئة ألف وفاة بالفيروس، كتب الرئيس الأميركي أكثر من 40 تغريدة تتعلّق بمواضيع أخرى، من دون أن يتطرّق إلى موضع الوباء. لكنّه عاد وأعرب الخميس عن تعازيه لأقارب الأشخاص الذين توفوا من جراء الفيروس.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أول وفاة بكوفيد-19 أواخر فبراير، لكن حالياً، بلغت حصيلة المصابين بالوباء على الأراضي الأميركية 1.720.613 حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتخذ بالتيمور مقرا، علماً أن خبراء يعتبرون أنّ الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.