فيديو يفضح مشهر السلاح بوجه احتجاجات أميركا.. والعقاب “فوري”

حاول رجل تهديد المتظاهرين الأميركيين في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا بسلاحه، لكن شخصا ما التقط صورته “المخيفة” مما دفع الشرطة إلى البحث عنه واعتقاله.

وألقت السلطات القبض على الرجل، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يحمل مسدسا في وجه المحتجين على مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعامل عنيف من الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وجرى اعتقال ترافيس وايت البالغ من العمر 48 عاما، بعد انتشار الفيديو وهو يلوح بمسدسه ليرهب المتظاهرين.

وقال شهود عيان أن وايت، الذي يعمل سمسار عقارات، دخل في مشادات كلامية مع بعض المحتجين قبل أن يشهر سلاحه، وفقا لما ذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية.

وقالت إحدى المحتجات وتدعى شيا موسيمي، إن وايت صرخ فيهم قائلا إن “حياة السود ليست مهمة”، مستخدما نفس ألفاظ شعار المظاهرات الذي يقول “حياة السود مهمة”.

وأضافت شيا: “بعد ذلك أخرج مسدسه وأشهره في وجهي مما جعلني اختبئ خلف إحدى السيارات”.

أما كريس مارتي فأوضح أن الرجل “وجه مسدسه إلينا من دون أن يقول شيئا، وكان يبدو خائفا بعد ذلك لذلك هرب وتوارى عن الأنظار” من دون أن يطلق أعيرة نارية.

وأوضحت الشرطة أنه “جرى توجيه اتهمات لوايت لقيامه بإطلاق تهديدات إجرامية والاعتداء بسلاح مميت”.

وأكدت الشرطة أن وايت نشر تدوينات تحض على الكراهية على حسابه في موقع “فيسبوك”، وجاء في إحدى المنشورات قوله: “أتمنى أن يتحد مواطنو نيوبورت بيتش وكوستا ميا معا، ويحملوا أسلحتهم لطرد الحثالة من مدينتا”.

وألقت السلطات القبض على الرجل، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يحمل مسدسا في وجه المحتجين على مقتل جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعامل عنيف من الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وجرى اعتقال ترافيس وايت البالغ من العمر 48 عاما، بعد انتشار الفيديو وهو يلوح بمسدسه ليرهب المتظاهرين.

وقال شهود عيان أن وايت، الذي يعمل سمسار عقارات، دخل في مشادات كلامية مع بعض المحتجين قبل أن يشهر سلاحه، وفقا لما ذكرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأميركية.

وقالت إحدى المحتجات وتدعى شيا موسيمي، إن وايت صرخ فيهم قائلا إن “حياة السود ليست مهمة”، مستخدما نفس ألفاظ شعار المظاهرات الذي يقول “حياة السود مهمة”.

وأضافت شيا: “بعد ذلك أخرج مسدسه وأشهره في وجهي مما جعلني اختبئ خلف إحدى السيارات”.

أما كريس مارتي فأوضح أن الرجل “وجه مسدسه إلينا من دون أن يقول شيئا، وكان يبدو خائفا بعد ذلك لذلك هرب وتوارى عن الأنظار” من دون أن يطلق أعيرة نارية.

وأوضحت الشرطة أنه “جرى توجيه اتهمات لوايت لقيامه بإطلاق تهديدات إجرامية والاعتداء بسلاح مميت”.

وأكدت الشرطة أن وايت نشر تدوينات تحض على الكراهية على حسابه في موقع “فيسبوك”، وجاء في إحدى المنشورات قوله: “أتمنى أن يتحد مواطنو نيوبورت بيتش وكوستا ميا معا، ويحملوا أسلحتهم لطرد الحثالة من مدينتا”.