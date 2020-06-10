مقاتلات أميركية تعترض طريق قاذفات قنابل روسية قرب ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات أميركية اعترضت طريق 4 طائرات من قاذفات القنابل الروسية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، إن المقاتلات التي يمكنها حمل رؤوس نووية، كانت في رحلة روتينية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.

وقالت روسيا إن رحلة القاذفات، وهي من طراز “توبوليف تو 95 إم إس”، التي استغرقت 11 ساعة، امتثلت للقانون الدولي، وإن مقاتلات “إف 22 رابتور” التكتيكية الأميركية رافقتها خلال بعض مراحل الرحلة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، إن المقاتلات التي يمكنها حمل رؤوس نووية، كانت في رحلة روتينية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.

وقالت روسيا إن رحلة القاذفات، وهي من طراز “توبوليف تو 95 إم إس”، التي استغرقت 11 ساعة، امتثلت للقانون الدولي، وإن مقاتلات “إف 22 رابتور” التكتيكية الأميركية رافقتها خلال بعض مراحل الرحلة.