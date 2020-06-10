ترامب يرحب بـ”الجهود المصرية” لحل الأزمة الليبية

رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية اللازمة لإنهاء أعمال العنف في ليبيا، من خلال دعم وقف إطلاق النار هناك، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال راضي إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة “إعلان القاهرة”، حيث أعرب ترامب عن “ترحيبه بالجهود المصرية”.

وأضاف أن الاتصال شهد تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ”الوقف الفوري” لإطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى إنهاء كل التدخلات الخارجية والعودة لطاولة المفاوضات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن السبت الماضي، مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية عرفت بـ”إعلان القاهرة، وذلك بحضور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال السيسي إن “المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف”.

كما تهدف المبادرة التي أطلق عليها “إعلان القاهرة”، إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.

وقال راضي إن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة “إعلان القاهرة”، حيث أعرب ترامب عن “ترحيبه بالجهود المصرية”.

وأضاف أن الاتصال شهد تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بـ”الوقف الفوري” لإطلاق النار في ليبيا، داعيا إلى إنهاء كل التدخلات الخارجية والعودة لطاولة المفاوضات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن السبت الماضي، مبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية عرفت بـ”إعلان القاهرة، وذلك بحضور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال السيسي إن “المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف”.

كما تهدف المبادرة التي أطلق عليها “إعلان القاهرة”، إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.