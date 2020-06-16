الإعلان عن عودة أول بطولة كبرى للتنس

ستكون بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشنغ ميدوز» أول البطولات الكبرى العائدة، بعد توقف منافسات التنس حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستقام بطولة أميركا المفتوحة للتنس في موعدها المقرر، لكن من دون جمهور، بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، الثلاثاء.

وكتب كومو على حسابه على تويتر “ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كوينز «نيويورك» من دون جمهور من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر”، مؤكدا أن الاتحاد الأميركي للعبة سيتخذ “إجراءات استثنائية لضمان سلامة اللاعبين، العاملين تتضمن فحوص صارمة، المزيد من التعقيم، مساحات إضافية في غرف الملابس وأماكن إقامة ومواصلات مخصصة”.

وكان مصير البطولة موضع شك في الفترة الماضية، لاسيما وأن نيويورك هي من أكثر مناطق العالم تأثرا بـ”كوفيد-19″.

وسبق لعدد من نجوم اللعبة أن انتقدوا الصيغة المقترحة لإقامتها والقيود الصحية المرافقة لها، على رأسهم الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، والإسباني رافايل نادال، الثاني وحامل اللقب.

يذكر أن بطولة ويمبلدون للتنس ألغيت هذا العام، بينما تم دفع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إلى 20 سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء بطولة أميركا المفتوحة بأسبوع.

وستقام بطولة أميركا المفتوحة للتنس في موعدها المقرر، لكن من دون جمهور، بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو، الثلاثاء.

وكتب كومو على حسابه على تويتر “ستقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كوينز «نيويورك» من دون جمهور من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر”، مؤكدا أن الاتحاد الأميركي للعبة سيتخذ “إجراءات استثنائية لضمان سلامة اللاعبين، العاملين تتضمن فحوص صارمة، المزيد من التعقيم، مساحات إضافية في غرف الملابس وأماكن إقامة ومواصلات مخصصة”.

وكان مصير البطولة موضع شك في الفترة الماضية، لاسيما وأن نيويورك هي من أكثر مناطق العالم تأثرا بـ”كوفيد-19″.

وسبق لعدد من نجوم اللعبة أن انتقدوا الصيغة المقترحة لإقامتها والقيود الصحية المرافقة لها، على رأسهم الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف أول عالميا، والإسباني رافايل نادال، الثاني وحامل اللقب.

يذكر أن بطولة ويمبلدون للتنس ألغيت هذا العام، بينما تم دفع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» إلى 20 سبتمبر المقبل، أي بعد انتهاء بطولة أميركا المفتوحة بأسبوع.