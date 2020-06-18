ترامب يشكو تعرض الشرطة الأميركية لـ”عنف كبير”

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تعاطفه مع الشرطة الأميركية قائلا إنها تتعرض لـ”عنف كبير”، وهو ما اعتبره منتقدون دفاعا عن شرطي أبيض اتهم بقتل رجل ذي أصل إفريقي، خلال الأسبوع الماضي، في ولاية جورجيا.

ووجهت إلى الشرطي غاريت رولف، الأربعاء، تهمة القتل بعد خمسة أيام على وفاة الشاب ذي الأصل الإفريقي، رايشارد بروكس، متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص الشرطة، في حادثة أججت الاحتجاجات المعادية للعنصرية في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب خلال المقابلة على قناة “فوكس نيوز” أنه “وضع فظيع لكن لا يجوز مقاومة شرطي”، وأضاف “آمل في أن ينال محاكمة عادلة لأن الشرطة تعامل بظلم في بلادنا”.

وأوضح “لكن مرة أخرى لا يمكن مقاومة شرطي بهذه الطريقة. دار شجار عنيف بينهما وترون كيف انتهى الأمر. سيء جدا”.

وكشف مقطع فيديو أن الشرطي أطلق النار على الرجل ذي الأصل الإفريقي ثم ركله في حين كان ممدا على الأرض وهو ينزف.

وتأتي الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وفاة جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو، وهو ما أثار موجة غضب في الولايات المتحدة وتظاهرات عمت كافة انحاء العالم ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، حظر وضعية الخنق إلا إذا كانت حياة الشرطة في خطر وأمر بإصلاح محدود في جهاز الشرطة.

ووجهت إلى الشرطي غاريت رولف، الأربعاء، تهمة القتل بعد خمسة أيام على وفاة الشاب ذي الأصل الإفريقي، رايشارد بروكس، متأثرا بجروحه بعدما أصيب برصاص الشرطة، في حادثة أججت الاحتجاجات المعادية للعنصرية في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب خلال المقابلة على قناة “فوكس نيوز” أنه “وضع فظيع لكن لا يجوز مقاومة شرطي”، وأضاف “آمل في أن ينال محاكمة عادلة لأن الشرطة تعامل بظلم في بلادنا”.

وأوضح “لكن مرة أخرى لا يمكن مقاومة شرطي بهذه الطريقة. دار شجار عنيف بينهما وترون كيف انتهى الأمر. سيء جدا”.

وكشف مقطع فيديو أن الشرطي أطلق النار على الرجل ذي الأصل الإفريقي ثم ركله في حين كان ممدا على الأرض وهو ينزف.

وتأتي الحادثة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على وفاة جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 مايو، وهو ما أثار موجة غضب في الولايات المتحدة وتظاهرات عمت كافة انحاء العالم ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، حظر وضعية الخنق إلا إذا كانت حياة الشرطة في خطر وأمر بإصلاح محدود في جهاز الشرطة.