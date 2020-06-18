جون بولتون: ترامب لا يمتلك الكفاءة لتولي منصب الرئاسة

قال المستشار السابق للرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، يوم الخميس، إن دونالد ترامب “غير مؤهل لمنصب” الرئاسة، وذلك قبل صدور كتابه بشأن مهامه في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب، في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” الإخبارية: “لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب”.

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات “ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار” «المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض»، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون في 23 يونيو الجاري.

وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر، في بيان صحفي، أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن “عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة” للرئيس دونالد ترامب.

وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف، الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة انتخابه.

وأعرب ترامب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى، مشيرا إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا لمسائل العالم.

وأضاف بولتون، في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة “لم أميّز في الحقيقة أي مبدأ توجيهي، باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب”.

وتابع “أعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت الاعتبارات الطويلة الأجل”.

وأشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا إن ترامب كان يركز على “فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها” عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية طويلة الأجل.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيس لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر الماضي.

وقال بولتون في معرض حديثه عن ترامب، في مقابلة مع قناة “إيه بي سي” الإخبارية: “لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب. لا أعتقد أن لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب”.

وتسعى إدارة ترامب جاهدة لوقف نشر مذكرات “ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار” «المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض»، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة سرية للغاية.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون في 23 يونيو الجاري.

وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر، في بيان صحفي، أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن “عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة” للرئيس دونالد ترامب.

وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف، الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ المساعدة في إعادة انتخابه.

وأعرب ترامب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى، مشيرا إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا لمسائل العالم.

وأضاف بولتون، في المقابلة التي ستُبث الأحد كاملة “لم أميّز في الحقيقة أي مبدأ توجيهي، باستثناء ما هو مفيد لإعادة انتخاب ترامب”.

وتابع “أعتقد أنه كان يصب تركيزه على إعادة الانتخاب إلى حد سقطت الاعتبارات الطويلة الأجل”.

وأشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا إن ترامب كان يركز على “فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها” عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية طويلة الأجل.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيس لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر الماضي.