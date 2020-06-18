ترامب يرد ويهدد: “الانفصال الكامل عن الصين ممكن.. شكرا”!

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، من أن “الانفصال الكامل” بين الاقتصادين الأميركي والصيني المتداخلين مع بعضهما يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

وقال ترامب على تويتر “الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يكتب ذلك في سياق رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته، روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن “مستحيل”.

وأضاف الممثل التجاري “هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكنني لا اظن انه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة”.

وقال ترامب على تويتر “الولايات المتحدة بالتأكيد تحتفظ بخيار لسياسة تتبعها، في ظل ظروف متعددة، لانفصال كامل عن الصين. شكرا”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يكتب ذلك في سياق رده على تعليقات للممثل التجاري في إدارته، روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.

والأربعاء قال لايتهايزر أمام لجنة في الكونغرس أن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق يخفف من الخلاف، وأن الانفكاك الكامل بين الاقتصادين العملاقين في الوقت الراهن “مستحيل”.

وأضاف الممثل التجاري “هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكنني لا اظن انه سياسة أو خيار منطقي لسياسة في هذه اللحظة”.