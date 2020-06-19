“من المحزن أن يلعب دور الخائن”.. بومبيو يرد على كتاب بولتون

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بـ”أكاذيب” مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يستعد لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب بشدة.

وقال بومبيو في بيان “لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقًا للمقتطفات المنشورة، فإن جون بولتون ينشر عدداً من الأكاذيب وأنصاف الحقائق «..»”.

وأضاف “من المحزن والخطير في آن، أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن”.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون في 23 يونيو الجاري.

وذكرت دار نشر “سايمون آند شوستر”، في بيان صحفي، أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن “عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة” للرئيس دونالد ترامب.

وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في 3 صحف، الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني تشي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه.

وأشار الكتاب إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا بمسائل العالم.

ولفت بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا إن ترامب كان يركز على “فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها” عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية طويلة الأجل.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيس لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر الماضي.

وقال بومبيو في بيان “لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقًا للمقتطفات المنشورة، فإن جون بولتون ينشر عدداً من الأكاذيب وأنصاف الحقائق «..»”.

وأضاف “من المحزن والخطير في آن، أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن”.

ومن المقرر نشر كتاب بولتون في 23 يونيو الجاري.

وذكرت دار نشر “سايمون آند شوستر”، في بيان صحفي، أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن “عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة” للرئيس دونالد ترامب.

وفي الكتاب الذي نُشرت مقتطفات منه في 3 صحف، الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني تشي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه.

وأشار الكتاب إلى أن الرئيس يظهر جهلا كبيرا بمسائل العالم.

ولفت بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا إن ترامب كان يركز على “فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها” عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية طويلة الأجل.

ويشتهر بولتون، وهو من صقور الجمهوريين المخضرمين، بآرائه المتشددة بشأن كوريا الشمالية، وهو سبب رئيس لمغادرته البيت الأبيض في سبتمبر الماضي.