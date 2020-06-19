ولاية أميركية تفرض قانونا جديدا “لمساءلة الشرطة”

وقّع حاكم ولاية كولورادو الأميركية جاريد بوليس، الجمعة، قانونا جديدا لمساءلة الشرطة، وذلك وسط احتجاجات عارمة تشهدها البلاد، رفضا للعنصرية وعنف الشرطة، عقب مقتل الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

ويتخلص القانون الجديد من دفاع الحصانة الذي يحمي ضباط الشرطة من الدعاوى القضائية، ويسمح بمقاضاتهم بسبب سوء السلوك.

كما يحظر تطبيق “إجراءات الخنق”، كالتي قام بها رجل الشرطة لتثبيت جورج فلويد على الأرض، إذ ضغط بركبته على عنق الأخير. ويحد القانون أيضا من استخدامات القوة الأخرى.

ويفرض القانون الجديد تزويد جميع ضباط الدوريات المحلية وضباط ولاية كولورادو الذين لديهم اتصال مع الجمهور، بكاميرات في أجسادهم بحلول الأول من يوليو 2023.

ويجب نشر لقطات الكاميرا غير المعدلة للجمهور في غضون 21 يوما من تقديم شكاوى سوء السلوك، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ويتخلص القانون الجديد من دفاع الحصانة الذي يحمي ضباط الشرطة من الدعاوى القضائية، ويسمح بمقاضاتهم بسبب سوء السلوك.

كما يحظر تطبيق “إجراءات الخنق”، كالتي قام بها رجل الشرطة لتثبيت جورج فلويد على الأرض، إذ ضغط بركبته على عنق الأخير. ويحد القانون أيضا من استخدامات القوة الأخرى.

ويفرض القانون الجديد تزويد جميع ضباط الدوريات المحلية وضباط ولاية كولورادو الذين لديهم اتصال مع الجمهور، بكاميرات في أجسادهم بحلول الأول من يوليو 2023.

ويجب نشر لقطات الكاميرا غير المعدلة للجمهور في غضون 21 يوما من تقديم شكاوى سوء السلوك، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.