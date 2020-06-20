كورونا يضرب السفارة الأميركية في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، إصابة عدد من الموظفين في سفارتها بالعاصمة الأفغانية كابول بفيروس كورونا، لافتة إلى أن من بين المصابين دبلوماسيون ومتعاقدون وموظفون محليون.

ولم يشر بيان الوزارة إلى عدد المصابين، لكن مسؤولا في السفارة الأميركية في كابول، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن نحو 20 شخصا، معظمهم من نيبال ويتولون أمن السفارة، أصيبوا بالمرض، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضافت الوزارة: “إن السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار كوفيد-19″، مؤكدة أنه يتم تطهير المباني لمنع تفشي الوباء.

وقال المسؤول، إن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، في الوقت الذي خضع فيه بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.

وكانت إصابات فيروس كورونا قد طالت أيضا قوة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، التي أعلنت عن إصابة عدد من جنودها.

وسجلت أفغانستان 28 ألفا و424 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتشير منظمات الإغاثة الدولية التي تراقب انتشار الوباء في البلاد، إلى أن الأرقام أعلى بكثير بسبب نقص أدوات الاختبار، وكذلك الوصول إلى الاختبارات.

كما أعربت هذه المنظمات عن مخاوفها من تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد، مع عودة ما يقرب من 300 ألف أفغاني من إيران، البلد الأكثر تضرراً في المنطقة.

وسجلت إيران أكثر من 200 ألف حالة إصابة و9392 حالة وفاة.

وأجرت السلطات الأفغانية عددا محدودا من الفحوصات للأفغان الذين عادوا من إيران، قبل أن ينتشروا عبر البلاد ليعودوا إلى منازلهم.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، من أن أفغانستان أصبحت على شفا “كارثة إنسانية”، لأن الحكومة لا تملك القدرة حتى على اختبار 80 بالمئة من حالات فيروس كورونا.

ولم يشر بيان الوزارة إلى عدد المصابين، لكن مسؤولا في السفارة الأميركية في كابول، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن نحو 20 شخصا، معظمهم من نيبال ويتولون أمن السفارة، أصيبوا بالمرض، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضافت الوزارة: “إن السفارة تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من انتشار كوفيد-19″، مؤكدة أنه يتم تطهير المباني لمنع تفشي الوباء.

وقال المسؤول، إن الموظفين المصابين يخضعون للعزل داخل السفارة، في الوقت الذي خضع فيه بقية العاملين للفحص، وتم إبلاغهم بإمكانية تطبيق تدابير عزل أكثر صرامة.

وكانت إصابات فيروس كورونا قد طالت أيضا قوة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، التي أعلنت عن إصابة عدد من جنودها.

وسجلت أفغانستان 28 ألفا و424 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتشير منظمات الإغاثة الدولية التي تراقب انتشار الوباء في البلاد، إلى أن الأرقام أعلى بكثير بسبب نقص أدوات الاختبار، وكذلك الوصول إلى الاختبارات.

كما أعربت هذه المنظمات عن مخاوفها من تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد، مع عودة ما يقرب من 300 ألف أفغاني من إيران، البلد الأكثر تضرراً في المنطقة.

وسجلت إيران أكثر من 200 ألف حالة إصابة و9392 حالة وفاة.

وأجرت السلطات الأفغانية عددا محدودا من الفحوصات للأفغان الذين عادوا من إيران، قبل أن ينتشروا عبر البلاد ليعودوا إلى منازلهم.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، من أن أفغانستان أصبحت على شفا “كارثة إنسانية”، لأن الحكومة لا تملك القدرة حتى على اختبار 80 بالمئة من حالات فيروس كورونا.