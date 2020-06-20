بعد صدور الكتاب.. ترامب متوعدا بولتون: ستدفع ثمنا باهظا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، مستشاره السابق جون بولتون، قائلا إنه “سيدفع ثمنا باهظا”، وذلك بعد أن نشر كتابا من شأنه أن يشكل إحراجا للرئيس الأميركي، قبل بضعة أشهر من الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمنا باهظا”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أن جون بولتون “يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم”، قائلا إن “القنابل ستلقى الآن عليه”.

وكان القاضي الفدرالي الأميركي رويس لامبرت قد رد، السبت، التماسا قدمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب بولتون.

وجاء في قرار القاضي، أن بولتون “لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية”.

وتابع القرار: “في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب”.

وبات الكتاب متوفرا في المكتبات، وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.

وقال القاضي إن مراجعة المقاطع التي تدعي الإدارة الأميركية أنها تحوي معلومات مصنفة سرية، ولّدت لديه اقتناع بأن بولتون “بنشره كتابه يعرض على الأرجح الأمن القومي للخطر”.

وتم شحن نسخ هائلة من كتاب “ذا روم وير إت هابند” إلى المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيرا مما يحويه من انتقادات حادة لترامب.

ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي على مدى 17 شهرا، وانتهت باستقالته في سبتمبر.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: “بولتون خرق القانون، وقد تم استدعاؤه وتوبيخه على ذلك، وسيدفع ثمنا باهظا”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أن جون بولتون “يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم”، قائلا إن “القنابل ستلقى الآن عليه”.

وكان القاضي الفدرالي الأميركي رويس لامبرت قد رد، السبت، التماسا قدمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب بولتون.

وجاء في قرار القاضي، أن بولتون “لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية”.

وتابع القرار: “في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب”.

وبات الكتاب متوفرا في المكتبات، وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.

وقال القاضي إن مراجعة المقاطع التي تدعي الإدارة الأميركية أنها تحوي معلومات مصنفة سرية، ولّدت لديه اقتناع بأن بولتون “بنشره كتابه يعرض على الأرجح الأمن القومي للخطر”.

وتم شحن نسخ هائلة من كتاب “ذا روم وير إت هابند” إلى المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيرا مما يحويه من انتقادات حادة لترامب.

ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي على مدى 17 شهرا، وانتهت باستقالته في سبتمبر.