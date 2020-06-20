مقتل شاب بالرصاص في اعتصام ضد العنصرية بمدينة أميركية

قالت شرطة مدينة سياتل الأميركية، السبت، إنها تحقق في مقتل شخص بالرصاص وإصابة آخر في منطقة بالمدينة يعتصم بها نشطاء، يحتجون على عنف الشرطة والعنصرية.

وأوضحت شرطة سياتل، أن المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الثامن من يونيو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكدت متحدثة باسم مستشفى “هاربر فيو”، استقبال شخصين في الساعات الأولى من صباح السبت، توفي أحدهما «19 عاما» بعد وصوله بوقت قصير، بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به أو المشتبه بهم، فروا من موقع إطلاق الرصاص.

وأوضحت شرطة سياتل، أن المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الثامن من يونيو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكدت متحدثة باسم مستشفى “هاربر فيو”، استقبال شخصين في الساعات الأولى من صباح السبت، توفي أحدهما «19 عاما» بعد وصوله بوقت قصير، بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به أو المشتبه بهم، فروا من موقع إطلاق الرصاص.