قاض أميركي يخذل ترامب.. ويمنح كتاب بولتون “قبلة الحياة”

رفض قاض أميركي، السبت، طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بإصدار أمر لمنع نشر كتاب لمستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون يزعم أن الرئيس طلب مساعدة الصين للفوز بإعادة انتخابه.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، رويس لامبرث، في حكمه: “في حين أن سلوك بولتون المنفرد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، فإن الحكومة لم تثبت أن الإنذار القضائي هو العلاج المناسب”.

وسعت الإدارة إلى استصدار إنذار قضائي مؤقت وأمر قضائي أولي ضد نشر كتاب “من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض”، قائلة إنه يحتوي على معلومات سرية ويهدد الأمن القومي.

والكتاب، الذي من المقرر أن يكون متاحا بالمتاجر، الثلاثاء، هو بالفعل في أيدي المنظمات الإعلامية.

وكتب القاضي: “قامر المدعى عليه بولتون بالأمن القومي للولايات المتحدة. لقد عرض بلاده للأذى ونفسه للمسؤولية المدنية «وربما الجنائية»”.

لكنه قال إن الإنذار القضائي سيكون متأخرا جدا لوقف الضرر، مضيفا “مع وجود مئات الآلاف من النسخ حول العالم، والعديد منها في غرف الأخبار، فقد وقع الضرر بالفعل”.

ويعني هذا الحكم قطاعا أوسع من القراء في عام الانتخابات وتوزيع مذكرات ترسم صورة غير جذابة لعملية صنع القرار في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب خلال العام ونصف العام المضطرب الذي قضاه بولتون في البيت الأبيض.

وفي تغريدة بعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة، اتهم ترامب مرة أخرى بولتون بأنه ينشر معلومات سرية، وقال ترامب: “يجب أن يدفع ثمنا باهظا جدا لذلك مثلما دفع آخرون قبل ذلك… هذا يجب ألا يحدث مرة أخرى!!!”.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، رويس لامبرث، في حكمه: “في حين أن سلوك بولتون المنفرد يثير مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومي، فإن الحكومة لم تثبت أن الإنذار القضائي هو العلاج المناسب”.

وسعت الإدارة إلى استصدار إنذار قضائي مؤقت وأمر قضائي أولي ضد نشر كتاب “من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض”، قائلة إنه يحتوي على معلومات سرية ويهدد الأمن القومي.

والكتاب، الذي من المقرر أن يكون متاحا بالمتاجر، الثلاثاء، هو بالفعل في أيدي المنظمات الإعلامية.

وكتب القاضي: “قامر المدعى عليه بولتون بالأمن القومي للولايات المتحدة. لقد عرض بلاده للأذى ونفسه للمسؤولية المدنية «وربما الجنائية»”.

لكنه قال إن الإنذار القضائي سيكون متأخرا جدا لوقف الضرر، مضيفا “مع وجود مئات الآلاف من النسخ حول العالم، والعديد منها في غرف الأخبار، فقد وقع الضرر بالفعل”.

ويعني هذا الحكم قطاعا أوسع من القراء في عام الانتخابات وتوزيع مذكرات ترسم صورة غير جذابة لعملية صنع القرار في السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب خلال العام ونصف العام المضطرب الذي قضاه بولتون في البيت الأبيض.

وفي تغريدة بعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة، اتهم ترامب مرة أخرى بولتون بأنه ينشر معلومات سرية، وقال ترامب: “يجب أن يدفع ثمنا باهظا جدا لذلك مثلما دفع آخرون قبل ذلك… هذا يجب ألا يحدث مرة أخرى!!!”.